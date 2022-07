Muere Peter Brook, el influyente director teatral que adaptó al cine 'El señor de las moscas' y 'Marat-Sade'

Peter Brook, uno de los directores y teóricos más influyentes del teatro contemporáneo, murió el sábado a los 97 años. Conocido por su osadía al reinterpretar los clásicos y su empeño en recuperar la dimensión ritual de las artes escénicas, el artista inglés no ha dejado huella solo sobre las tablas, sino también en el cine.

El debut cinematográfico de Peter Brook tuvo lugar en 1953 con The Beggar's Opera, adaptación de la obra La ópera del mendigo de John Gay con Laurence Olivier en el papel protagonista.

Pese a haberse llevado fatal con 'sir Larry' durante el rodaje, Brook perseveró en su faceta de cineasta, estrenando Moderato Cantabile (otra adaptación, en este caso de la novela de Marguerite Duras) en 1955. Los protagonistas, en este caso, fueron Jean-Paul Belmondo y Jeanne Moreau.

En 1963, Brook llevó a la pantalla El señor de las moscas, la famosa y truculenta novela de William Golding. Aclamado por la crítica y candidato a la Palma de Oro en Cannes, el filme sigue resultando chocante por su uso de actores infantiles en escenas de extrema violencia.

Marat/Sade (1967) fue otra adaptación cinematográfica de uno de los montajes teatrales de Brook, en este caso el de la obra de Peter Weiss sobre la Revolución Francesa. Además de por su puesta en escena minimalista, la película destacó por un reparto de lujo encabezado por Glenda Jackson, Ian Richardson y Patrick Magee (La naranja mecánica).

Tras su primera adaptación de Shakespeare, una versión de El rey Lear con Paul Scofield (1970), Brook acometió uno de sus proyectos más excéntricos. Se trató de Meetings with Remarkable Men (1979), una adaptación de las memorias (fraudulentas) del gurú George Ivanovich Gurdjieff, con Terence Stamp en el reparto.

Su siguiente proyecto cinematográfico le llevó al rol de guionista de Un amor de Swann (1984). La película, dirigida por Volker Schlöndorff, llevaba al cine un fragmento de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, con Ornella Muti, Jeremy Irons y Alain Delon.

Tras varios ejercicios de teatro filmado, el director estrenó en 1990 su primera y única serie: The Mahabharata, basada en su propia versión teatral del poema épico hindú. En este y en otros proyectos, Brook colaboró con el guionista Jean-Claude Carriére, habitual en las películas de Luis Buñuel.

Las últimas películas de Peter Brook fueron The Tragedy of Hamlet (2002), la clase magistral El funambulista (2012, dirigida por su hijo Simon Brook) y Beckett by Brook (2018).

