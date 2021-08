Muere Pat Hitchcock, actriz de ‘Extraños en un tren’ e hija de Alfred Hitchcock, a los 93 años

Este lunes fallecía en su casa de Thousand Oaks (California), la actriz y escritora británica Patricia Hitchcock, según le confirmó a medios como The Hollywood Reporter su hija Kate Fiala. Como su apellido indica, Pat era una de las hijas del mítico cineasta Alfred Hitchcock (y de su esposa durante 54 años Alma Hitchcock), y concretamente la única que llegó a aparecer en alguna de sus producciones. Nacida en 1928 en Londres, con apenas diez años de edad tuvo que mudarse con su familia a EE.UU., según su padre obtuviera un contrato para rodar Rebeca.

En los años 40 Pat intervino en un par de producciones de Broadway, y cuando a finales de la década su padre tuvo que regresar a Inglaterra para dirigir Pánico en la escena, ella se fue con él y desempeñó un pequeño papel. Según declararía luego, “cada vez que necesitaba una chica con acento inglés”, Hitchcock recurría a ella, aunque no fue algo que sucediera habitualmente. En 1951 Pat interpretó su papel más prominente en Extraños en un tren, donde encarnaba a Barbara Morton, testigo de un intento de asesinato de Bruno (Robert Walker). A lo largo de la década posterior intervendría en 10 episodios de Alfred Hitchcock presenta, serie antológica para la CBS llamada a consolidar la fama de su padre.

Finalmente, Pat también tuvo un pequeño papel en Psicosis (1960), luego de aparecer en otras producciones como El diablillo y la reina (1950) o Los diez mandamientos de Cecil B. DeMille (1956). Psicosis sería, por lo demás, la última vez que trabajaría con Hitchcock. “Ojalá mi padre hubiera creído en el nepotismo”, ironizaría años más tarde. “Así habría trabajado más, pero nunca dejó a nadie participar en sus películas a menos que creyera que era perfecto para el papel”.

En 2003 Pat Hitchcock escribió Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man con el propósito de reivindicar la figura de su madre Alma Reville, montadora y guionista, como una colaboradora indispensable de Hitchcock. “Creo que nunca tuvo crédito por lo buena que era. Mi padre dependía de ella para todo”, aseguró entonces.

