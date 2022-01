(En ampliación)

El actor y cantante estadounidense Meat Loaf ha fallecido a los 74 años. El norteamericano era conocido por ser el cantante del célebre álbum Bat Out of Hell y actuar en el clásico The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó el papel de Eddie.

El ganador del Grammy fallecía este mismo jueves, como ha anunciado Deadline. Después de participar en el clásico musical de 1975 de Jim Sharman, Loaf también tendría apariciones durante los 80 y 90 en Tonto el último, Los tramposos de la loto, Wayne's World: ¡Qué desparrame!, ¡Por fin soy culpable!, Spiceworld: La película, Un tipo peligroso, Un mundo a su medida o Locos en Alabama.

Otro de sus grandes papeles llegaría en el año 1999 con el filme de David Fincher El club de la lucha, donde interpretaba al personaje de Robert Paulsen. Durante las últimas décadas también tendría algunos roles secundarios en los filmes Face to Face, Negocios sucios y Beautiful Boy, así como en las series Glee y Elementary. Su última gran participación en una producción se producía entre 2017 y 2018 con la ficción Ghost Wars.

"Sabemos cuánto significó para muchos de vosotros y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso”, señalaba en un comunicado su familia. “Desde su corazón hasta vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!”.

