Muere Lisa Loring, la Miércoles Addams original de la TV

La actriz Lisa Loring, conocida por haber interpretado a Miércoles en la serie La familia Addams, falleció el 28 de enero a los 64 años en Burbank (California). Según un comunicado de su amiga Laure Jacobson (vía Deadline), Loring había sufrido "un infarto cerebral masivo, debido al tabaco y a la alta tensión arterial" cuatro días antes. Finalmente, su familia decidió desconectar su soporte vital.

Nacida en 1958 en las Islas Marshall, con el nombre de Lisa Ann DeCinces, Loring creció en Hawai y después emigró a California junto a su madre. Debutó como modelo infantil a los tres años, y un año más tarde tuvo su primer rol televisivo en la serie Doctor Kildare.

Poco después, la joven actriz se incorporó al reparto de La familia Addams, una serie efímera (solo duró dos temporadas) pero cuya huella en la cultura popular ha sido perdurable. Su versión de la pequeña Miércoles, mucho más alegre que las de Christina Ricci o Jenna Ortega, puede sorprender hoy en día, pero resultaba fiel a los cómics originales del dibujante Charles Addams.

La carrera posterior de Loring fue breve e intermitente, con intervenciones esporádicas en shows como The Girl from U.N.C.L.E. y La isla de la fantasía, además del especial televisivo Halloween con la familia Addams (1977). Su rol más estable tuvo lugar en As the World Turns, serie en la que intervino entre 1981 y 1983.

En cuanto a la vida personal de la actriz, tuvo mucho lugar para lo siniestro, pero pocas risas. Su madre murió en 1974, debido al alcoholismo, y sus cuatro matrimonios terminaron rápidamente en otros tantos divorcios. El primero de esos enlaces tuvo lugar en 1973, cuando la actriz tenía 15 años y ya había dado a luz una hija, mientras que el tercero (con el actor porno Jerry Butler) convirtió a la pareja en carne de reality show.

La propia Loring llegó a aparecer como actriz en un filme pornográfico, si bien en un rol que no incluía escenas de sexo. Sus últimos trabajos tuvieron lugar en las películas Way Down in Chinatown (2014) y Doctor Spine (2015).

