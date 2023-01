Muere la actriz y guionista Dorothy Tristan ('Klute') a los 88 años

La actriz Dorothy Tristan, conocida por sus trabajos en películas como Klute y Un loco suelto en Hollywood ha muerto en su casa de Indiana (EE UU), según ha anunciado su marido el director John D. Hancock (vía Deadline). Tenía 88 años.

Neoyorquina de nacimiento, Tristan debutó en 1970 con la escandalosa End of the Road (donde coincidió con Stacy Keach y James Earl Jones) y tuvo su primer papel importante en Klute (Alan J. Pakula, 1971), clásico del noir en el que interpretó a una de las compañeras prostitutas del personaje de Jane Fonda. En 1973, trabajó junto a Al Pacino y Gene Hackman en Espantapájaros.

Asimismo, Tristan intervino en series como La Masa, La ley del revólver, Kojak y Los patrulleros. Desde finales de los 70, su carrera quedó marcada por su matrimonio con el director John D. Hancock, para el que trabajó tanto como intérprete (en filmes como Sueños de California, 1979) y como guionista. Con el tiempo, Dorothy Tristan se concentró en esta última faceta, retirándose casi por completo de la interpretación.

Tras Un loco suelto en Hollywood (1986), la actriz no volvió a ponerse frente a una cámara hasta su reaparición en 2015 con The Looking Glass. Su última película fue The Girls of Summer, dirigida por John D. Hancock en 2020.

