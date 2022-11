Muere la actriz Kymberly Herrin ('Cazafantasmas', 'Tras el corazón verde') a los 65 años

El pasado octubre falleció la actriz y modelo Kymberly Herrin en Santa Bárbara, California, según miembros de su familia le comunicaron a Deadline. Herrin contaba con 65 años y no se reveló la causa de su muerte, luego de llevar apartada de los focos durante más de tres décadas. La fama de Herrin, como actriz pero sobre todo como supermodelo, se dio casi con exclusividad en los años 80, década a lo largo de la cual apareció como portada en múltiples revistas, incluyendo la Playboy por dos ocasiones. El gran público también pudo conocerla gracias a una providencial colaboración con la banda de rock ZZ Top.

A mediados de los 80 los músicos barbudos estaban desarrollando una trilogía de videoclips integrada por Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man y Legs, con la idea de que todos compartieran ideas y colaboradores. No obstante, de cara a Legs Herrin pasó a sustituir a una de las mujeres de los dos primeros vídeos, irrumpiendo a mitad de este con un conjunto rojo que desataba pasiones. Herrin volvió a asociarse con ZZ Top en otro videoclip, Sleeping Bag, en 1985, y sin apartarse del rock apareció en un videoclip posterior de Kiss, Exposed, en 1987. Todas estas intervenciones en grandes éxitos de la música popular de la época coincidieron con sus puntuales trabajos para el cine.

1984 fue un año clave. Además del lanzamiento de Legs, Herrin tuvo papeles secundarios en dos películas tan recordadas como Tras el corazón verde de Robert Zemeckis (con Kathleen Turner y Michael Douglas) y Los cazafantasmas de Ivan Reitman. En este clásico absoluto Herrin tenía una aparición muy breve, pero impactante: era el fantasma de aura enigmática y sensual que acechaba a Dan Ackroyd desde la cama. Luego del exitazo de 1984, Herrin también se pasó por otros films como Locademia de conductores en 1985, Superdetective en Hollywood II en 1987 y finalmente De profesión: duro, protagonizada por Patrick Swayze.

