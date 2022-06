Muere Julee Cruise, la voz de 'Twin Peaks'

Julee Cruise, la cantante que colaboró con David Lynch en Terciopelo azul, Twin Peaks y otros proyectos, ha fallecido a los 65 años a causa del lupus. Su marido ha comunicado el óbito en Facebook, indicando que la artista se despidió del mundo escuchando Roam, de los B-52s, grupo con el que también había trabajado en vida.

Nacida en Iowa en 1956, hija de un dentista, Cruise dio sus primeros pasos en el teatro, donde conoció al músico Angelo Badalamenti, futura mano derecha musical de Lynch.

En 1985, durante la producción de Terciopelo azul, Lynch quiso emplear la versión del tema Song to the Siren grabada por This Mortal Coil para su película. Dado que el presupuesto del filme no daba para pagar los derechos de dicha canción, Badalamenti le sugirió componer una pieza en un estilo similar y confiársela a la etérea voz de Cruise.

El resultado se tituló Mysteries of Love, y fue el primer paso de una larga relación artística que se prolongó en 1989 con el elepé Floating into the Night, debut discográfico de la cantante, para el que Lynch escribió las letras y en el que Badalamenti trabajó como compositor y productor.

Lynch, Cruise y Badalamenti volvieron a trabajar juntos en Industrial Symphony No.1, un espectáculo concebido por el cineasta que contó con la colaboración de Nicolas Cage y Laura Dern.

En 1990, el trabajo de Cruise en la BSO de Twin Peaks la llevó más cerca que nunca del estrellato. La versión vocal del tema de la serie, titulada Falling, entró en las listas de éxitos británicas y estadounidenses, mientras que el álbum correspondiente llegó a disco de oro. Asimismo, Cruise realizó cameos en la serie interpretando sus temas. Algo que se repetiría en la película Twin Peaks: Fuego camina conmigo.

También en 1990, Lynch y Badalamenti colaboraron con Julee Cruise en su segundo elepé, The Voice of Love. Desde entonces, la cantante y el cineasta se perdieron de vista, para reencontrarse más de dos décadas después con ocasión de la tercera temporada de Twin Peaks, para la que Cruise rescató su canción The World Spins.

La mala salud de Julee Cruise y lo disperso de su carrera discográfica (solo publicó cuatro álbumes entre 1989 y 2011) le impidieron convertirse en una estrella de pleno derecho. A esto hay que sumar que, como ella misma confesaba, su relación con Lynch podía volverse tirante y, a veces, explosiva: tras el final de la tercera temporada de Twin Peaks, la cantante estalló en redes afirmando que el cineasta la había tratado "como a basura".

"Soy como su hermana pequeña, y a nadie le gusta que su hermano mayor le diga lo que tiene que hacer", señaló una Cruise mucho más calmada acerca de Lynch en 2018. "A David le gusta el postureo. A veces tiene rabietas, y ¿has visto el mal genio que tiene? Cualquiera puede parecer ridículo cuando se enfada. Pero le quiero".

