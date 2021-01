Muere el director Steve Carver (‘McQuade, lobo solitario’) a los 75 años

Este miércoles fallecía en Los Ángeles el director Steve Carver, según le revelaba el productor Rob Word a The Hollywood Reporter. La muerte se produjo debido a un fallo cardíaco cuando Carver contaba con 75 años y llevaba retirado del cine desde mediados de los 90, habiendo dedicado las dos siguientes décadas a su otra gran pasión, la fotografía. De hecho, además de trabajar como fotógrafo de National Geographic en sus primeros años y fundar The Darkroom en 1995 (un laboratorio con el objetivo de preservar las imágenes históricas), Carver había publicado justo el año pasado y en compañía de C. Courtney Joyner Western Portraits: The Unsung Heroes and Villains of the Silver Screen, lleno de retratos de actores como Robert Forster, Karl Malden o David Carradine.

Nacido en Brooklyn, Carver se convirtió en un nombre fundamental del cine de serie B a partir de que en 1974 se asociara con el mítico productor Roger Corman para dirigir The Arena, film protagonizado por Pam Grier y adscrito a la blaxploitation. Carver y Corman volvieron a unir fuerzas en Una mamá sin freno, protagonizada por Angie Dickinson y estrenada en el mismo año que The Arena, y en Capone, que en 1975 protagonizara Ben Gazzara. Llegados los 80 se especializó en el cine de acción de bajo presupuesto, colaborando con un icono de la talla de Chuck Norris en dos películas.

Estas fueron Golpe por golpe (1981), donde Norris debía enfrentarse a Christopher Lee, y McQuade, lobo solitario, donde además de cruzar golpes con David Carradine la estrella tenía la oportunidad de meterse por primera vez en la piel de un ranger de Texas: profesión que conservaría en su famosa serie de los 90 Walker, Texas Ranger. Otros títulos dirigidos por Carver fueron Acero (1979), Bulletproof con Gary Busey (1988) y el telefilm Océanos de fuego, emitido en 1986.