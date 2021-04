Muere el director Richard Rush ('Profesión, el especialista')

El director Richard Rush, que ha fallecido en Los Ángeles a los 91 años víctima de una dolencia cardíaca, deja una filmografía de solo 14 títulos. Sin embargo, esos títulos son una de las notas a pie de página más interesantes en la historia del Nuevo Hollywood.

Como solía ocurrir en los cineastas de su generación, Rush pasó los primeros años de su carrera con un pie en la contracultura y otro en la serie B más estricta. De ahí que entregase filmes tan interesantes como Ángeles del infierno sobre ruedas (1967, con un Jack Nicholson muy pipiolo en el reparto) y la psicodélica Pasaporte a la locura (1968, con Dean Stockwell, Bruce Dern y el inevitable Nicholson).

Tras Una extraña pareja de polis (1974), filme pionero de la buddy movie con James Caan y Alan Arkin, Rush se empeñó en dirigir Profesión: El especialista, una historia vitriólica sobre la industria del cine. La preproducción del filme le llevó una década y este apenas tuvo distribución tras su estreno, pero al menos fue nominado a tres Oscar: dos para Rush (mejor guion adaptado y mejor director) y uno para su protagonista Peter O'Toole.

Por desgracia, la carrera como director de Richard Rush quedó en dique seco y solo reapareció con la nefasta El color de la noche (1994), intento de thriller erótico con un Bruce Willis dispuesto a quedarse en traje de Adán. Su último trabajo fue The Sinister Saga of Making 'The Stunt Man', documental sobre el rodaje de su obra maestra que apareció directo a vídeo.