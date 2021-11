Muere el compositor Stephen Sondheim (‘West Side Story’, ‘Sweeney Todd’) a los 91 años

En la mañana de este viernes ha fallecido Stephen Sondheim. Contaba con 91 años de edad y se encontraba en su casa de Roxbury (Connecticut), según confirman fuentes cercanas a la familia a The New York Times. La causa de la muerte no ha trascendido, pero sí qué fue lo último que hizo este compositor antes de morir: celebrar con sus amigos la cena de Acción de Gracias. Llega a su fin una carrera que abarca seis décadas, se extiende tanto a los escenarios de Broadway como al cine, y una que Sondheim empezó a desarrollar a muy tierna edad, cuando se convirtió en el protegido de Oscar Hammerstein II.

Junto a Richard Rodgers, Hammerstein trabajó en espectáculos como Oklahoma!, El rey y yo o Sonrisas y lágrimas, y contagió a Sondheim desde muy niño su amor por el teatro musical. Nacido en Nueva York en 1930, el futuro artista tuvo una traumática relación con su madre, y gracias a la inspiración de Hammerstein no tardó en introducirse en los circuitos de Broadway. Fue en 1957, con apenas 27 años, cuando se unió a Leonard Bernstein para encargarse de las letras de West Side Story, que años más tarde tendría una primera adaptación al cine (hoy, en 2021, está a punto de tener otra a manos de Steven Spielberg).

Poco después de West Side Story, Sondheim colaboró con Jules Styne en Gypsy, y entrados los 60 firmó otro espectáculo que daría velozmente el salto al cine, Golfus de Roma. En 1970 firmó Company y Follies mientras su carrera abrazaba una madurez no siempre del gusto del público, llegando a homenajear a Ingmar Bergman en A Little Night Music. En 1979 puso en pie Sweeney Todd, que décadas más tarde adaptaría Tim Burton, y dos años más tarde estrenó Merrily We Roll Along. Obra, esta última, en cuya película trabaja ahora Richard Linklater con la idea de rodarla a través de varios años y representar fielmente el envejecimiento de sus protagonistas.

Por su labor Sondheim obtuvo todos los premios habidos y por haber, incluyendo el Oscar (por la canción de Dick Tracy titulada Back in Business), el Tony, el Pulitzer o el Laurence Olivier. Dos teatros, uno en Broadway y otro en Londres, llevan su nombre, y aunque sus canciones casi nunca salieron del ámbito teatral sí logró que Send in the Clowns, popularizada por Judy Collins en los 70, se convirtiera en un clásico por méritos propios. Hace escasos días Netflix estrenó tick, tick… BOOM!, dedicada a la figura del creador de Rent Jonathan Larson, y en ella pudimos ver a Bradley Whitford encarnando a Sondheim como una leyenda absoluta de Broadway.

