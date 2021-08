Muere el actor Francis Mossman ('Spartacus') a los 33 años

Francis 'Frankie' Mossman, actor neozelandés afincado en Australia y conocido por su aparición en la serie Spartacus: Sangre y arena, falleció el pasado 14 de agosto en su casa en Sídney a los 33 años, tal y como ha confirmado su representante, Kathryn Rawlings, a The Hollywood Reporter. Se desconoce la causa de la muerte.

Mossman debutó como actor en 2006 en la serie neozelandesa Shortland Street y pasó por ficción infantil The Amazing Extraordinary Friends y la película The Richmond Family Massacre antes de fichar por Spartacus, su proyecto más recordado, en el que daba vida a Vitus. De 2013 a 2017, participó en la serie australiana The Horizon, centrada en la comunidad gay de Sídney. Su último proyecto fue el corto Dis-Connect.

En un mensaje que ha compartido su agencia de representación, se lee lo siguiente: "Es con profundo dolor que informamos sobre la muerte de Francis Mossman. Francis ha sido parte de KR Actors whānau durante muchos años y era muy querido en la industria y por sus compañeros. Siempre un rayo de luz y un pozo de positividad y diversión, vamos a echar mucho de menos a Francis. Nuestros corazones están con Francis y su familia durante estos tiempos tan difíciles".

