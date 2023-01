Muere el actor Earl Boen ('Terminator') a los 81 años

Este jueves falleció en Hawái el actor Earl Boen, según confirmó su hija a medios como The Hollywood Reporter. A Boen, de 81 años, le había sido diagnosticado un cáncer de pulmón en noviembre, muriendo el pasado 5 de enero mientras dormía. Llevaba retirado del cine desde 2003, pero había sabido encauzar su carrera de modo que empezara a actuar como actor de doblaje en la radio, en algunas series de animación como Kim Possible o incluso en los videojuegos, habiendo interpretado a LeChuck en Tales of Monkey Island y ejerciendo de narrador en World of Warcraft. Su rostro, sin embargo, es inseparable de la franquicia de Terminator, donde llegó a intervenir en tres entregas.

Los primeros papeles para el cine llegaron a finales de los 70, desempeñando un papel secundario en la comedia Cómo eliminar a su jefe, que protagonizaban Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin. Entre docenas de créditos, Boen también se dejó caer por Alien nación en 1988 y las dos secuelas de Agárralo como puedas, luego de haber sido elegido por James Cameron para encarnar al psicólogo criminalista Peter Silberman. Este doctor se enfrentaba a Sarah Connor (Linda Hamilton) y a Kyle Reese (Michael Biehn), y Cameron quedó tan encantado con su actuación que volvió a reclutarle para Terminator, el juicio final en 1991. En 2003 Boen retomó el personaje del doctor Silberman para Terminator 3: La rebelión de las máquinas, que pasaba a dirigir Jonathan Mostow.

Aunque esta última entrega ha ido siendo revalorizada con el paso del tiempo, en el momento de su estreno fue machacada por la crítica, y Boen decidió retirarse al poco tiempo de que llegara a cines. Antes de su jubilación (que nunca llegó a ser tal), este actor estadounidense también había aparecido en algunas series como Las chicas de oro, ¿Quién es el jefe? o Punky Brewster.

