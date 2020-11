Muere David Prowse, intérprete de Darth Vader, a los 85 años

En la mañana de este sábado fallecía David Prowse a lo 85 años, luego de una breve enfermedad. Actor y atleta británico, la muerte fue comunicada por su agente Thomas Bowington a medios como The Hollywood Reporter, y también lo posteó en Twitter expresando sus condolencias: “Supone un gran dolor para mí, y para millones de fans alrededor del mundo, anunciar que Dave Browse ha fallecido a los 85 años de edad”. Prowse fue conocido en su carrera dentro del cine por estar tras la máscara de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, sin que no obstante fuera su voz la que escuchábamos en las películas. Ese papel le correspondió a James Earl Jones.

Nacido en Bristol en 1935, Prowse puedo sacar adelante una carrera como modelo pese a una lesión en la pierna producto de la tuberculosis que le aquejó de pequeño, y en 1960 llegó a competir como Mr. Universo. Apareció entonces en varios anuncios publicitarios y en alguna serie de televisión como Doctor Who, siendo fundamental en estos roles su enorme estatura. La misma que le valió a partir de 1967 ser elegido como el superhéroe Green Cross Code Man, que ayudaba a los niños a cruzar la calle, en una serie de anuncios muy populares en Reino Unido. Papel que interpretó hasta 1990 y por el que acabó siendo nombrado miembro del Orden del Imperio Británico. “Es una de las mejores cosas que he hecho”, dijo años después muy orgulloso.

En 1971 apareció en La naranja mecánica de Stanley Kubrick como el musculoso sirviente del escritor Frank Alexander (Patrick Magee); lo que le serviría entrar en el radar de George Lucas. Antes de debutar en Star Wars, no obstante, Prowse interpretaría al monstruo de Frankenstein hasta en tres ocasiones: en la parodia de Casino Royale (1967) y en los films de la Hammer El horror de Frankenstein (1970) y Frankenstein y el monstruo del infierno, donde colaboró con Peter Cushing tres años antes de que ambos participaran en La guerra de las galaxias y pasaran casi todo el tiempo juntos en pantalla, como Vader y Moff Tarkin.

Llegado 1977, según recordaba Prowse, “Lucas vino y me dijo ‘tienes la opción de hacer dos personajes en la película. Está el personaje llamado Chewbacca, que es un oso de peluche gigante, o el villano de la película’. Y pensé, es una elección muy fácil. Muchas gracias, me quedo con el villano”. Por entonces, claro, el actor no sabía que el papel de Vader exigía que no se le viera la cara, ni tampoco se esperó que su voz fuera a ser sustituida en posproducción por la de James Earl Jones, que repetiría tanto en El imperio contraataca como en El retorno del Jedi. “Creo que hizo un trabajo maravilloso, pero todavía creo que yo podría haberlo hecho igual de bien si me daban la oportunidad”, declararía luego.

Más o menos por entonces ayudó a Christopher Reeves a prepararse para interpretar a Superman en el film de Richard Donner de 1978, y al estreno de El retorno del Jedi hubo de distanciarse forzosamente de la franquicia. En esta tercera entrega Prowse tampoco llegó a mostrar el rostro, pues Lucas se decantó por el actor Sebastian Shaw en la famosa escena donde Vader se quita la máscara, y para colmo se le prohibió asistir a convenciones de Star Wars tras ser acusado de filtrar a la prensa que su personaje moría en El retorno del Jedi. Algo que años después se demostraría que era falso.

Prowse no volvió a la saga, pero en los años siguientes su figura fue muy valorada por el fandom, y este cariño acabó derivando en 2015 en la producción de todo un documental, I Am Your Father, realizado por Toni Bestard y Marcos Cabotá. Asimismo, un guion inspirado en su vida y titulado Strongman llegó a aparecer en la Black List de 2017.