Muere Coronji Calhoun (‘Monster’s Ball’) a los 30 años

El pasado 31 de octubre falleció el actor Coronji Calhoun a los 30 años, según reveló en GoFundMe su propia madre, Theresa Bailey. Calhoun había muerto a causa de una insuficiencia cardíaca, y la señora Bailey estaba tratando ahora de recaudar dinero para el funeral “mientras nos preparamos para dar a Coronji una sagrada celebración de vida”. La campaña ha sido bastante exitosa y parece que el actor podrá tener unas exequias dignas, tal y como reconocía su madre: “Estamos asombrados por la efusión de amor que la comunidad y la familia adoptiva de Coronji han mostrado durante su proceso de dolor. Aunque la carga financiera se ha aligerado, seguimos llorando la pérdida de mi hijo”.

“Al cerrar este capítulo, les pedimos que recuerden amar al próximo como a uno mismo, porque eso es lo que Coronji hizo por toda su comunidad”, concluye Bailey. La campaña ha contado con el apoyo, entre otros, de Halle Berry y Lee Daniels, con quienes Calhoun trabajó durante su único trabajo en el cine: Monster’s Ball, dirigida por Marc Forster en 2001. En esta película Berry encarnaba a la madre de Calhoun, Leticia Musgrove (ganando el Oscar a Mejor actriz por ello y siendo la primer mujer negra que lo lograba entonces), mientras Daniels se encargaba de producir. Calhoun desempeñó el papel de este niño con problemas de obesidad, Tyrell Musgrove, cuando contaba con diez años de edad, despertando su interpretación elogios unánimes por parte de la crítica.

Monster’s Ball narraba cómo una mujer (Berry), se enamoraba de un funcionario de prisiones (Billy Bob Thornton) que colaboró en la ejecución de su marido, interpretando Calhoun a un hijo que protagonizaba diálogos muy duros con su madre ficticia. Hasta el punto que, según contaba en 2002, Berry se sentía muy mal después de rodar esas escenas. “Fue duro porque nos dijo algo realmente desgarrador: Marc y yo estábamos hablando con él, diciendo que solo era una película, y yo le decía ‘todo lo que hago y digo no es de verdad, realmente creo que eres maravilloso’”, recordaba la actriz entonces. “Y él contestó ‘bueno, lo que me hagas no va a ser peor que lo que me hacen los niños en el colegio”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.