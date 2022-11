Muere a los 98 años Leslie Phillips, la voz del Sombrero Seleccionador de Harry Potter

El actor Leslie Phillips ha fallecido a los 98 años. La carrera cinematográfica de este veterano secundario del cine británico supera los 170 títulos, destacando su vinculación al programa de sketches de humor Carry On y la aportación de la voz en versión original del Sombrero Seleccionador en la saga Harry Potter.

Nacido en Tottenham, en el norte de Londres, en 1924, Phillips empezó a subirse a los escenarios y a trabajar como extra en producciones cinematográficas siendo adolescente; La ciudadela (1938), de King Vidor, es uno de los primeros títulos en su kilométrica vida laboral. En esa misma época también participó en algunas de las primeras películas que se rodaron en los londinenses estudios Pinewood, como Cuidado con lo que haces (Carol Reed, 1938) o El príncipe trovador (Victor Schertzinger, 1939).

Durante la Segunda Guerra Mundial actuó en el West End hasta que fue llamado a filas. Tuvieron que pasar varios años después de la guerra para que Phillips obtuviera sus primeros créditos reconocidos en la gran pantalla, ya en la década de los 50, tras una intensa gira de espectáculos de music hall donde se especializó en interpretaciones humorísticas de estereotipos ingleses. Así llegó a la serie de televisión My Wife Jacqueline (1952), donde comenzó a fraguar el estilo cómico que emplearía en la saga Carry On.

Les girls (1957), el colorido musical de George Cukor, fue un gran éxito cinematográfico que habría podido brindarle un pasaporte a Hollywood, pero Leslie Phillips prefirió quedarse en casa y no convertirse, según sus propias palabras, "en un David Niven de segunda". Así es como entró en la troupe de las comedias Carry On, toda una institución del humor inglés cuyos títulos llenarían de carcajadas las salas de cine durante las dos siguientes décadas.

De 'Carry On' a 'Harry Potter'

Carry On Nurse (1959), Carry On Teacher (1959) y Carry On Constable (1960) cimentaron la fama de Phillips como burgués lechuguino y estirado, inscribiendo en el imaginario británico frases recurrentes y coletillas como "Ding Dong", "Well, hello!" o "I Say!". No deja de tener su gracia que varias décadas después, ya en la era de internet y las redes sociales, pasara a protagonizar memes de otra manera: como el Sombrero Seleccionador de la saga Harry Potter.

Phillips puso voz al sombrero CGI que decide a qué casa pertenece cada nuevo alumno de Hogwarts, y con quien Harry tuvo sus más y sus menos al entrar al colegio de magia y hechicería. El actor trabajó en tres películas de la saga: Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Harry Potter y la cámara de los secretos (2002) y la última entrega, Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 (2011).

Memorias de África (Sydney Pollack, 1985), El imperio del sol (Steven Spielberg, 1987) o Lara Croft: Tomb Raider (Simon West, 2001) son algunas de las docenas de películas en las que Leslie Phillips participó como secundario. En 2004, Danny Boyle le dio un pequeño papel en Millones interpretándose a sí mismo. Pero quizás el mayor homenaje a una carrera tan dedicada a que la gente se lo pase bien vino en 2007, cuando obtuvo una nominación al BAFTA de mejor actor de reparto por su trabajo junto a Peter O'Toole en Venus (2006), de Roger Michell.

