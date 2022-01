Muere a los 93 años la compositora Marilyn Bergman (‘Tal como éramos’)

Este sábado ha muerto en Los Ángeles la compositora y letrista Marilyn Bergman. Según ha sabido The Guardian de manos de su representante, se ha debido a una insuficiencia respiratoria no relacionada con el COVID-19. Bergman estaba en la cama cuando murió, acompañada de su marido Alan: el mismo con el que desarrolló una de las relaciones profesionales más fructíferas de la escena musical estadounidense, muy vinculada al cine y la televisión. Puede que el nombre de Marilyn Bergman no te suene, pero también es muy posible que hayas escuchado alguna de las canciones que desarrolló junto a Alan.

El matrimonio, que tiene una hija en común (Julie), se consumó en 1958, y a lo largo de su trayectoria profesional trabajó con grandes compositores cinematográficos como Marvin Hamlisch o Michel Legrand. Sus canciones fueron versionadas por artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin o Michael Jackson, pero destacó especialmente su colaboración con Barbra Streisand. La pareja conoció a esta cantante bien al inicio de su carrera, y llegó a componer para ella hasta 60 canciones, con parte de ellas reunida en un álbum consagrado por entero a la obra de los Bergman: What Matters Most. Precisamente es Streisand quien interpretó su composición más famosa, The Way We Were.

La canción que se extraía, claro, de la banda sonora de Tal como éramos: drama romántico de éxito colosal que protagonizaron Streisand y Robert Redford y le dio a la pareja un Oscar a Mejor canción original. No fue la única estatuilla que obtuvieron, pues los Bergman ganaron otra por Windmills of Your Mind, interpretada por Noel Harrison para El caso de Thomas Crown a finales de los 60, y una más por la banda sonora de Yentl, protagonizada igualmente por Streisand. The Way We Were, por su parte, fue concebida en compañía de Hamlisch, y se convirtió en la canción más vendida de 1974, amén de un clásico instantáneo.

Otros éxitos de la pareja fueron You Don’t Bring Me Flowers, cantada por Streisand y Neil Diamond, Nice n’Easy a cargo de Frank Sinatra o Sleep Warm de Dean Martin. Los Bergman se especializaron velozmente en baladas pop de sentimiento arrebatado, que cimentaron su éxito en la industria paralelamente a que Marilyn, en solitario, fuera logrando otros hitos. Así, la letrista fue la primera mujer elegida para formar parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ocupando más tarde el puesto de presidenta.

Junto a su marido, además de los tres Oscar mencionados, ganó dos Grammys y cuatro Emmys, y entró en el Salón de la Fama de los Compositores. “¿Nuestra relación como escritores o como marido y mujer?”, respondió Marilyn cuando recientemente le preguntaron por cómo compartimentaban trabajo y matrimonio. “Creo que las claves son las mismas: respeto, confianza, todo es necesario en una sociedad de escritores, de negocios o de matrimonio”.

