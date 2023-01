Muere a los 86 años Quinn Redeker, el hombre que ideó la ruleta rusa de 'El cazador'

El actor y guionista Quinn Redeker, nominado al Oscar por El cazador (1978) y acreditado como quien aportó la idea de soldados jugando a la ruleta rusa para la obra maestra del cine bélico que dirigió Michael Cimino, falleció el pasado 20 de diciembre a los 86 años por causas naturales en Camarillo, California, según publica The Hollywood Reporter.

Redeker, que firmó el argumento de El cazador junto a Louis Garfinkle, Deric Washburn y el propio Cimino (el libreto final se acreditó al guionista Deric Washburn), dijo haberse inspirado en un artículo de la revista Life donde se mencionaba a un soldado ruso jugando a la ruleta rusa con una pistola cargada con una sola bala y apoyada en su sien.

Al leerlo se le ocurrió la idea que propuso a Garfinkle para escribir un guion sobre un hombre dedicándose a tan peligroso juego en las Bahamas. Más de una veintena de revisiones después, el dúo vendió el guion bajo el título The Man Who Came to Play, ambientando la historia en un campo de prisioneros estadounidenses en Camboya.

Lo compró el productor Michael Deeley para impulsar su recién fundada EMI Films con un proyecto al que los estudios tradicionales aún no se atrevían a tratar: la guerra de Vietnam. Impresionado con el trabajo de Michael Cimino en publicidad y su debut Un botín de 500.000 dólares, reclutó al cineasta.

De ahí nació uno de los más crudos relatos sobre la guerra de Vietnam, con Robert De Niro, John Cazale y Christopher Walken de protagonistas; soldados estadounidenses atrapados por el Viet Cong y forzados a jugar a la ruleta rusa. Walken ganó el Oscar de mejor actor de reparto (una de las cinco estatuillas que se llevó el filme, incluyendo mejor película) por su memorable papel.

El propio Redeker desarrolló su carrera cinematográfica, ante todo, como actor. En las décadas de los sesenta y setenta ya había aparecido en series de televisión como Dan Raven, Bonanza, Ironside, El virginiano, Kojak, El hombre de los seis millones de dólares, Barnaby Jones o Starsky y Hutch, pero su gran despegue en la gran pantalla vino en 1979.

Fue entonces cuando se incorporó a los repartos de dos kilométricos teledramones muy populares en EE UU: Days of Our Lives, de la que apareció en 848 episodios entre 1979 y 1987; y The Young and the Restless, con 221 episodios entre 1979 y 2004.

