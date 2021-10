Mostra de València 2021: pulso al cine del Mediterráneo

¿Cabe toda la cultura mediterránea en un festival de cine? Aunque puede que esta pregunta parezca capciosa, en la Mostra de València llevan un tiempo tratando de darle respuesta. Tras un parón de seis años, en 2018 la Mostra regresó a la vida cultural de la península para recuperar el espíritu mediterráneo que baña su geografía. Ahora, en el mundo postcovid de 2021 su apuesta se presenta más sólida que nunca.

La Mostra de València–Cinema del Mediterrani celebra exactamente su 36ª edición entre los próximos 15 y 24 de octubre de 2021 abriendo su mirada al heterogéneo universo fílmico del Mediterráneo. Aquí caben decenas de países y culturas además de anhelos creativos y personales compartidos.

En CINEMANÍA hemos estudiado su nutrida programación, que se despliega en la Sección Oficial, la Sección Informativa, Sesiones especiales, el Focus a Marc Hurtado, la Palmera de Honor a Jean-Pierre Jeunet y otros ciclos paralelos con el fin de ofrecer una guía temática para navegar por el certamen y disfrutarlo en modo crucero.

Dos thrillers levantinos

El thriller español remontó el vuelo durante la década pasada y, sin duda, de todos sus posibles escenarios el Levante patrio es inmejorable. En la Mostra de València 2021 lo tienen claro y por ese motivo tanto la película inaugural como la de clausura se sitúan en esas coordenadas.

Inaugura El lodo, segundo largometraje de Iñaki Sánchez Arrieta y la historia de un biólogo que regresa al pueblo donde creció para tratar de proteger el paraje natural de su infancia. Por supuesto, no lo tendrá fácil con los lugareños de la zona. Ojo a su reparto: Raúl Arévalo, Paz Vega, Joaquín Climent y Susi Sánchez, entre otros, protagonizan esta propuesta que también opta al premio de la Palmera de Oro de la sección oficial y que ha de estrenarse en diciembre de este año.

Baja el telón otro thriller levantino de infarto, El sustituto, de Óscar Aibar. Se trata de una película con un punto de partida apasionante, las jubilaciones de lujo en la Denia de principios de los 80 de no pocos antiguos oficiales nazis, protegidos del ojo público gracias a la connivencia del régimen franquista. A partir de esta historia basada en hechos reales, Aibar modula un tenso policíaco que ya recibió estupendas críticas en el pasado Festival de Málaga y que llegará a las pantallas el próximo 29 de octubre.

El género importa

La 36ª edición de la Mostra de València puede presumir, entre muchas otras cosas, de dar espacio a una miríada de películas que abordan la cuestión de los roles de género y del feminismo desde muchas perspectivas, más o menos combativas, más o menos cómicas y dramáticas.

La directora egipcia Ayten Amin concursa por la Palmera de Oro con Souad, una de las películas de autor más comentadas de la temporada por su agudo retrato de la sororidad y el despertar sexual en el mundo árabe a partir de las vidas secretas de las adolescentes en Egipto. Mehdi Hmili, por su parte, aspira a premio con Streams, la odisea de una mujer, injustamente encarcelada acusada de adulterio, por los suburbios de Túnez buscando a su hijo adolescente.

También concursa en la Sección Oficial So She Doesn’t Live, de Faruk Lončarević, en el que se aborda la violencia machista frontalmente en un relato que se basa en el asesinato real de una joven en un pequeño pueblo bosnio.

Ya desde un punto de vista menos dramático, la también autora de cómics Nine Antico pone en escena en Playlist las frustraciones cotidianas en lo personal, laboral y sentimental de la treintañera Sophie. Uno de los debuts franceses más frescos de la temporada y que opta, asimismo, a alguno de los premios de la Sección Oficial.

En la Sección Informativa, destacamos Just Like a Woman, de la cómica Nora Hamzawi. Muy conocida en la industria francesa, Hamzawi se mete en la piel de Éleonore para hacer chistes de las presiones sociales que sufren las mujeres cuando sobrepasan la barrera de los 30 años. Ser una mujer adulta no es fácil hoy en día, aunque ese esa tragicomedia nuestra de cada día puede valerle a la actriz y a su hermano, Amro Hamzawi, director de la cinta, el Premio del Público.

Opta asimismo al Premio del Público Trapped, de Manal Khaled, sobre un grupo de mujeres atrapadas en una casa durante la Revolución Egipcia de 2011

Por último, dos películas de Sesiones especiales de sensibilidad feminista son el documental Sedimentos, en el que Adrián Silvestre acompaña a un grupo de mujeres trans que viajan a un pequeño pueblo leonés en una suerte de trayecto que es también un viaje personal como individuas y como colectivo. Silvestre es uno de los ases de las nuevas voces del cine español: acaba de recibir el galardón al Mejor Documental en el Festival Cinespaña de Toulouse y su película llega a salas el próximo 5 de noviembre en salas.

Flores de sangre, el clásico contemporáneo francés de Myriam Mézières y Alain Tanner se verá asimismo en el marco de las sesiones especiales y contará con la presencia de la cautivadora cineasta y actriz. Rodada en Valencia, la película, de tintes autobiográficos, es la historia de una mujer de vida digamos que disoluta a partir de la relación con su hija adolescente.

La lucha sigue

Han pasado diez años desde que los países de Oriente Medio sacudieron el panorama político internacional a causa de la ola de revoluciones populares englobadas bajo la etiqueta de la Primera Árabe. En la Mostra 2021 recuerdan esa efeméride primero mediante la exposición Primavera Árabe. Diez años después, en la que estas revueltas, las primeras retransmitidas por internet, se rememoran, justamente, en la suma de los miles de fragmentos audiovisuales producidos aquellos días, desde las imágenes virtuales compartidas por internet hasta metraje televisivo y fílmico.

Del mismo modo, la programación del festival recupera ficciones que abordan esa década crítica para los países de Oriente Medio. Dentro de la Sección Oficial, The Translator, de la dupla de origen sirio Rana Kazkaz y Anas Khalaf, nos traslada de nuevo a 2011 para, en clave de thriller, contarnos la historia de un exiliado sirio que vive en Australia, donde trabaja como traductor, que regresa a su país para localizar a su hermano, detenido por el régimen de Bashar al-Ásad.

Otras luchas invisibilizadas cobran presencia en la Sección Informativa de la Mostra. Por una parte, Si le vent tombe, de Nora Martirosyan, sigue a un auditor internacional hasta la autoproclamada República Caucásica de Nagorno Karabaj para evaluar si dar luz verde o no a la reapertura de su aeropuerto internacional. También en la misma sección, Hașîm Aydemîr presentará mundialmente en Valencia Blackberry Season, un thriller dramático sobre el movimiento de liberación kurdo.

Por último, Alephia 2053, la primera película de animación para adultos en árabe podrá verse en pantalla grande en Valencia. Se trata de una propuesta, dirigida por Jorj Abou Mhaya, muy singular por varios motivos. El primero, obviamente, el idioma. Pero hay más, ya que la obra se distribuyó en marzo de este año gratuitamente a través de YouTube, convirtiéndose en uno de los hits de la plataforma. Que la película sea, además, una distopía que denuncia los regímenes autoritarios de la zona nos da bastantes pistas de su éxito.

Realismo mágico y espectros árabes

En 1985, el cineasta tunecino Nacer Khemir se alzó con la Palmero de Oro con Los balizadores del desierto, una obra de un lirismo visual único, que muchos críticos de ambos lados del Mediterráneo han convenido a afirmar que es la que quizá mejor retrate el misterio de los arenales del desierto. La Mostra 2021 la recupera para homenajear el cine de ese país.

La película, que cuenta la historia de un maestro que llega a un pueblo en el que los jóvenes vagan por el desierto a causa de una misteriosa maldición, está dedicada a la abuela del cineasta, de origen andaluz, y es la primera cinta de una trilogía formada también por Le collier perdu de la colombe (1991) y Bab’Aziz: le prince qui contemplait son âme (2005).

Solo en la Mostra de València uno puede transitar entre el realismo mágico y el fantastique árabe contemporáneo apenas yendo de una sala a otra. El ciclo Espectros árabes nos va a permitir conocer por primera vez, confesamos, el estado del terror en Oriente Medio a partir de cinco títulos representativos.

Kandisha, de Jérôme Cohen-Olivar, se inspira en la figura mitológica marroquí de Aicha Qandicha con el fin de poner en escena a una abogada que deberá enfrentase al espíritu homónimo para demostrar la inocencia de su cliente, una mujer acusada de asesinar a su marido; The Blue Elephant, de Marwan Hamed, parte también del género policíaco para lidiar con espíritus malignos; The Blue Elephant 2: Dark Whispers, también de Hamed, continúa donde la anterior concluyó; Dachra, de Abdelhamid Bouchnak, aborda las sectas de brujería; y Warda, de Hadi El Bagoury, emplea el recurso del found footage para contar la historia de una familia sacudida por la presencia de fenómenos paranormales.

Del punk de Marc Hurtado al universo de Jean-Pierre Jeunet

Los dos principales homenajeados en la Mostra 2021 parecen polos contrarios, pero ambos son una buena muestra del espíritu heterogéneo y festivo del certamen.

Por una parte, Focus: Marc Hurtado repasa el recorrido de una de las figuras clave del experimental galo. Nacido en Rabat en 1962, de ascendencia valenciana y con vínculos cen varias orillas del Mediterráneo, Hurtado ha desplegado su talento en la música y en el cine. Su filme de más repercusión es Infinite Dreamers (2016), documental sobre el dúo synth-punk Suicide, y la Mostra ha programado su obra completa de cara a acabar de conocer su trayectoria. El ciclo, además, trae a España My Lover The Killer, protagonizada por la mítica Lydia Lunch, con quien, por si no fuera suficiente, ofrecerá un directo el 23 de octubre.

Por último, la Palmera de Honor a Jean-Pierre Jeunet no solo coincide con los 20 años de la amada y odiada a partes iguales Amélie, sino también la carrera de un cineasta que ha definido el cine de autor fantástico europeo como pocos: Delicatessen, Alien: Resurrección, El extraordinario viaje de T.S. Spivet… Un premio más que merecido que celebrará con una clase magistral programada el 23 de octubre.

Berlanguianos del mundo, uníos

En el año Berlanga, la Mostra de València ha querido, no podía ser de otro modo, reconocer al ilustre valenciano universal con un ciclo que riza el rizo de los homenajes. Esto (no) es una película de Berlanga trata de desmentir la idea de la poca repercusión de lo berlanguiano más allá de nuestras fronteras programando dos películas inspiradas en Bienvenido, Míster Marshall, una rodada en Bosnia, Gori Vatra, que se alzó con la Palmera de Oro del festival en 2004, y la otra en Egipto, La visita del señor presidente (1994), de Mounir Rady, que, aseguran desde el certamen, es un calco casi exacto del clásico berlanguiano.

Asimismo, el ciclo incluye dos curiosidades del canon berlanguiano: Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno (1974), del director Luciano Salce, una producción italiana jamás estrenada en España y basada en un guion de Berlanga y Azcona que, por sus coqueteos con el incesto erótico, no gustó demasiado a la censura patria; y Días de viejo color (1967), el debut de Pedro Olea que cuenta con Luis García Berlanga interpretando a un perturbador personaje americano llamado, no por casualidad, Mr. Marshall.