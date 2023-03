Morgan Freeman deja sin palabras a Ariana DeBose: vídeo de su encuentro en los Premios Oscar

La 95ª edición de los premios Oscar nos ha dejado con históricas y merecidas victorias y muchos "detrás de las cámaras" para el recuerdo. De los mejores momentos de la gala a los 'selfies' de Ke Huy Quan con celebridades como Tom Cruise o Anne Hathaway, la mayor celebración de Hollywood es un evento en el que los famosos se convierten en fans por una noche, pues ellos también ven películas y tienen a sus propios ídolos.

Para Ariana DeBose, conocida por su papel de Anita en la versión de West Side Story (2021) de Steven Spielberg, ese ídolo es Morgan Freeman. Ambos actores se encontraban allí para presentar dos de las categorías de los galardones de Hollywood, siendo la propia Ariana la que le daría el Oscar a Ke Huy Quan a mejor actor de reparto.

Pero eso no fue lo que más impactó a la cantante, actriz y bailarina estadounidense. Tras una noche llena de celebraciones, DeBose compartía en su cuenta de Instagram su encuentro con el actor de El caballero oscuro acompañado del comentario: "Solo momentos increíbles. Fue un honor conocerle, señor".

En el vídeo, que forma parte del programa estadounidense Live with Kelly and Ryan, tras el shock inicial de ver a su ídolo, la cantante ganadora del Oscar el año pasado a mejor actriz de reparto por West Side Story no duda en presentarse con todo el respeto del mundo.

"Le respeto y le quiero mucho, señor, mi nombre es Ariana y es un placer conocerle", le dice muy nerviosa, a lo que Freeman le contesta "¿Cómo estás, Ariana?". La cantante procede a deletrearle su nombre después de que el actor dude sobre su pronunciación para rápidamente dejarle seguir con la velada. "Voy a apartarme para que pueda hablar con sus buenos amigos, que tenga un buen día", le desea antes de irse.

Más tarde, los presentadores del programa le preguntan a Freeman sobre las reacciones que tienen los actores al conocerle en galas como la de los Oscar, a lo que el intérprete contesta con la misma expresión que DeBose había puesto hacía tan solo unos instantes. No podemos culparla, al fin y al cabo, conocer a Morgan Freeman es como conocer a Dios.

