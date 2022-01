'Morbius' se retrasa: Sony aplaza por séptima vez la llegada del vampiro de Jared Leto

A Jared Leto le está costando enseñar los dientes de vampiro. Morbius, su debut en el universo Spider-Man de Sony Pictures y Marvel Studios, acaba de sufrir un nuevo retraso en la fecha de estreno, que hasta ahora estaba prevista para finales de enero. Su nueva ubicación en el calendario se mueve tres meses y ahora no llegará a los cines hasta el próximo 1 de abril.

Esta es la séptima ocasión en la que Morbius ha aplazado su estreno, previsto inicialmente para aquel lejano 10 de julio de 2020. Desde entonces, la película dirigida por Daniel Espinosa, donde se espera que los universos del Spider-Man de Tom Holland y los villanos arácnidos de Sony confluyan aún más (Michael Keaton retoma el papel de Buitre, por ejemplo), ha ido pegando tumbos por el calendario de estrenos en diversas fechas de 2020 y 2021 hasta llegar a la actual.

El motivo detrás de tanto cambio ha sido la pandemia de covid-19 y sus distintas olas con aumentos de casos, pero esta vez la culpa del nuevo aplazamiento no solo corresponde a la expansión de la variante Ómicron. Según publica Deadline, un factor que también ha influido en la decisión ha sido el gran éxito de taquilla de Spider-Man: No Way Home.

La película arácnida que, pese a estrenarse en diciembre, ha dominado el ranking de recaudación de 2021 y Sony Pictures continúa llenándose los bolsillos con ella. Todo apunta que al filme aún le quedan unas cuantas semanas en cartel, por lo que la distribuidora ha preferido no quitarle posibles pantallas con un nuevo estreno potente que, a fin de cuentas, también considera que le puede salir más rentable estrenar a las puertas de la primavera.

