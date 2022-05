Veinte años después de su paso por Cannes, con el documental sobre Robert Evans, The Kid Stays in the Picture, el director y productor Brett Morgen ha regresado con una película que intenta abarcar y transmitir el inmenso genio de David Bowie. Tomando prestado esta vez el título de una canción del cantante, en Moonage Daydream, Morgen construye en un montaje hipnótico dos horas y media de música y reflexiones artísticas.

En todo ese tiempo solo se escucha la voz de Bowie ya sea en las 48 canciones que han seleccionado e incluido o en los fragmentos de entrevistas proyectadas solo como voz en off o también televisivas.

Morgen ha tenido acceso a todo el archivo del artista. Todo. Cinco millones de imágenes y grabaciones, conciertos, entrevistas, videos, fotos… Como ya pasó el año pasado con The Velvet Underground, el documental de Todd Haynes sobre la banda de Lou Reed, el trabajo de archivo es impresionante, apabullante. Si hay conciertos o fragmentos inéditos no es tan importante como verlo todo montado de una manera ágil, vibrante y hasta casi psicodélica que habría tenido el visto bueno de Bowie y hará las delicias de los fans más ligeros o profundos.

Morgen llegaba a Cannes tranquilo, porque ya había tenido el visto bueno de una audiencia de lujo: Bono, Eddie Vedder, The Edge y Sean Penn fueron los primeros en verlo. Penn le puso en contacto con Thierry Frémaux, el director creativo del Festival para que llegara aquí. Y anoche entraba bailando en la alfombra roja del Palais con la calma y felicidad de cerrar por todo lo alto un trabajo de años, con infarto (real) de por medio.

Moonage Daydream Moonage Daydream

GENIO DE MIL CARAS

Moonage Daydream es puro Bowie. Solo Bowie. No hay espacio para David Jones. A penas hay referencias biográficas. Más allá de algún comentario de su infancia “muy normal”, la admiración por su hermano Terry y la mala relación con su madre resumidas en dos breves entradas y, al final, eso sí, su mujer, Iman. La persona con la que, por fin, creyó que el amor era posible y no una pérdida de tiempo.

Todo es su música, su expresión artística y personal y sus reflexiones sobre su manera de entender no un arte, sino muchos, todos los que practicó a lo largo de cinco décadas de carrera inclasificable.

Tampoco hay referencias a la época, ni desde el punto de vista musical, con sus contemporáneos, ni socio-político. Es Bowie. Solo él. Por eso es un documental que los admiradores disfrutarán boquiabiertos, pero que no es informativo para nuevas generaciones. Aunque, imagino, que tampoco Morgen lo pretendía.

Si hay que ponerle un pero es que dos horas y media así resultan algo repetitivas, sobre todo, en el discurso reflexivo, vuelve una y otra vez sobre las mil caras de Bowie, a través de las mismas preguntas que el artista tuvo que responder toda su vida sobre su capacidad de transformación y avanzar. Y la respuesta siempre era similar, hasta llegar a una feliz conclusión final con la que nos deja tranquilos saber que se fue en paz. “He hecho y hago todo lo que siempre me ha gustado”.