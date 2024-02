La agria pelea de los Monty Python en redes, explicada a fondo

Las relaciones entre genios pueden ser difíciles, y los Monty Python llevan cerca de medio siglo empeñándose en demostrarlo. Si las tiranteces internas acabaron en su día con el legendario equipo de cómicos, dos de sus miembros (cuatro, en realidad) se enfrentan ahora en redes sociales por un tema peliagudo donde los haya. El cual, para colmo, no tiene nada que ver con un loro muerto.

La razón de esta disputa entre son las ganancias derivadas de su obra. Una cuestión que no solo involucra a las partes en conflicto, sino también al resto de sus compañeros sobrevivientes (además de a sus familias) y que abunda en dimes y diretes. La explicamos a continuación.

¿Por qué se pelean los miembros de Monty Python?

El enfrentamiento comenzó el 9 de febrero, cuando Eric Idle formuló la siguiente queja en Twitter durante una conversación con un fan: "No sé por qué la gente da por hecho que estamos forrados. [Monty Python] es un desastre. Spamalot [el musical basado en Los caballeros de la Mesa Cuadrada] ganó dinero hace 20 años. Tengo que trabajar para vivir. Eso no es fácil a mi edad".

Por un lado, Idle achacaba esta situación a la piratería y el auge del streaming ("Hoy en día, el copyright no vale una mierda"). Al día siguiente, sus dardos apuntaron también a Holly Gilliam, la actual gestora de sus derechos. La cual, para complicarlo todo aún más, es hija de su compañero Terry Gilliam.

"Somos los propietarios de todo lo que hicimos con Python y nunca soñé que, a nuestra edad, los ingresos se redujeran de una forma tan desastrosa", apuntó Idle. "Pero supongo que si pones a una Gilliam de manager, no deberías sorprenderte tanto. Un Gilliam ya es malo. Dos pueden cargarse cualquier empresa".

Mientras Eric Idle se quejaba así de su situación, aludiendo de paso a la fama de gafe que Terry Gilliam se ha ganado durante décadas, su hija Lily Idle se sumaba al ataque: "Estoy orgulloso de mi padre por empezar a contar la verdad. Siempre se ha enfrentado a los matones y los narcisistas, y merece apoyo y aprobación por hacerlo".

John Cleese: "Siempre nos hemos odiado"

El 13 de febrero, fue John Cleese quien pidió la palabra. Y lo hizo para desmentir a su compañero apoyando el trabajo de Holly Gilliam como manager. "Llevo trabajando [con ella] desde hace diez años y creo que es eficiente, inteligente, trabajadora y de trato agradable". Asimismo, el miembro de Monty Python añadía que sus compañeros Michael Palin y Terry Gilliam estaban de acuerdo con sus palabras.

Con respecto a su relación con Eric Idle, Cleese se mostraba feroz: "Siempre nos hemos odiado y despreciado unos a otros, pero solo ahora la verdad ha salido a la luz", escribió el actor y guionista con su causticidad habitual. Eric Idle, por su parte, aseguraba llevar años sin ver al protagonista de Un pez llamado Wanda. Y, cuando un fan expresaba su tristeza por esta afirmación, él respondía: "A mí me hace feliz".

De esta manera, la disputa abarca ya a todos los miembros supervivientes de Monty Python, así como a sus familias, en los casos de Idle, Gilliam y Cleese. Graham Chapman, fallecido en 1989, y Terry Jones, que pasó a mejor vida en 2020, se han librado de presenciar esta debacle entre los miembros de la troupe.

De hecho, respondiendo a un comentario acerca de las peleas intestinas en el equipo, Eric Idle acusó a Cleese de haber acosado a Terry Jones: "Me daba vergüenza que los demás no hiciéramos nada al respecto", añadió. En otro mensaje, explicando el funcionamiento del colectivo, señaló que este "no se tenían en cuenta los sentimientos y las emociones de la gente". "No éramos amigos, sino compañeros de trabajo", explicaba.

Así pues, la posibilidad de un encuentro entre los miembros de Monty Python se vuelve más improbable que nunca desde que, en 2014, el equipo se reuniera para un show en la O2 Arena de Londres. Reunión que, a su vez, estuvo motivada por necesidades económicas tras perder un pleito con el productor Mark Forstater.

Y, si alguien espera ver algún día un documental sobre la carrera de Monty Python, que abandone toda esperanza, al menos mientras sus componentes sigan con vida. Cuando le plantearon esta posibilidad en Twitter, con Netflix como posible plataforma, la respuesta de Eric Idle fue: "Que le den a Netflix, y que le den a los documentales".

