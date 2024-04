'Monkey Man': el rey demonio y el mono blanco

Cuenta la mitología hinduista que Hanuman, el dios mono, se convirtió en el fiel compañero del avatar del dios Visnú, conocido como Rama, tras ayudarle a librar una batalla contra el demonio Rávana, acabar con él y recuperar a su esposa Sita, a quien este había secuestrado en la cabaña del bosque donde vivían al quedar prendado por su belleza. Tras la lucha, admirado por su fuerza física, sabiduría y humildad, Hanuman se convirtió en servidor de la pareja y en una de las deidades más importantes del panteón hindú como símbolo de la devoción, incorruptibilidad y rectitud.

Inspirado por sus orígenes, el nominado al Oscar Dev Patel (Slumdog Millionaire, Lion) se basa en esta leyenda sobre el séquito de un rey demonio y un mono blanco vengador del pueblo para crear Monkey Man, su ópera prima como director y guionista. Un thriller de acción sobre la venganza de un hijo contra la crueldad e indiferencia de la alta sociedad que mató a su madre, en la que ha contado con Jordan Peele como productor.

“Cuando vi la película me estalló la cabeza”, ha afirmado el director de Déjame salir, Nosotros y ¡Nop! “Dev ha creado un mundo avaricioso y trágico, pero cinematográficamente bello”. Algo que no ha pasado desapercibido para quienes ya han podido ver el filme: su presentación en el Festival SXSW finalizó con una ovación de dos minutos a Patel y en el medidor de calidad por excelencia, Rotten Tomatoes, este thriller dramático y de acción cuenta con una puntuación casi perfecta de más del 90%.

Patel no bromeaba cuando en el tráiler de la película anunciaba: “Damas y caballeros, ¿están listos para ver una buena pelea?”. Inspirado por el maestro de la acción John Wick (con el que no solo se le ha comparado, sino que las primeras críticas consideran a la misma altura), por las películas clásicas de Bruce Lee y por otros filmes como The Raid (2011), el director no escatima en sangre con secuencias que Peele define como momentos de “¡Madre mía!”, de esos para los que “tenéis que estar presentes, en el cine, con el buen sonido y las grandes explosiones”.

Pero, a su vez, promete que las escenas de acción se diferencian de todo aquello a lo que estamos acostumbrados. “Dev ha creado un tipo de acción diferente”, afirma el productor, quien define esta historia como el despertar de un hombre que descubre que la venganza no es suficiente. “Se da cuenta de que tiene que pelear por todos. Lo que me atrajo de Monkey Man fue esa idea de alguien vengativo que se convierte en vengador”.

