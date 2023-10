El momento en que Penélope Cruz estuvo a punto de ser el cuarto ángel de Charlie

Te despistas y, a poco de comenzar una cena de Navidad con decenas de invitados, aún no has cocinado nada, así que tu hijo de siete años se encierra en la cocina y, media hora después, sale con el peor plato que jamás hayas presenciado, olido y saboreado en tu vida. Pero no hay otra alternativa, con lo que lo llevas a la mesa y, para tu sorpresa, a tus comensales les encanta. Algo así le ocurrió a los directivos de ABC con la serie Los ángeles de Charlie, que en España se emitió en TVE y en Telecinco.

“Producir esto es una de las peores ideas que jamás haya escuchado”, dijo de la serie protagonizada por Farrah Fawcett uno de los dirigentes de la cadena ABC. Sin embargo, la audiencia no compartió la opinión de los creadores de Los ángeles de Charlie. Su piloto reunió a tantos espectadores que los directivos de ABC pidieron que volviera a proyectarse a la semana siguiente porque debía tratarse de un error. Aquel bodrio no podía gustarle tanto a tanta gente. Sus previsiones fallaron de nuevo y la audiencia creció.

La actriz Farrah Fawcett interpretó el papel de Jill Munroe en la conocida serie de los años 70 'Los Ángeles de Charlie'. 20MINUTOS.ES

Esto ocurrió en 1976. Mientras tanto, en Alcobendas, la única actriz española en ganar un Óscar daba sus primeros pasos. Penélope Cruz debutaría un par de décadas más tarde en el cine y, de ahí, hasta la cima de las colinas de Hollywood. Premios de todo tipo y forma, la devoción de los más grandes directores de España y del extranjero, duelos interpretativos con los gigantes de la industria… y un proyecto, Los ángeles de Charlie, que se quedó muy cerca de hacerse realidad. Quizá, para su fortuna.

Drew Barrymore, “enamorada” de Penélope Cruz

El nuevo milenio comenzó con una resurrección inesperada y no demasiado solicitada: la de Los ángeles de Charlie. Su principal promotora fue Drew Barrymore, heredera de uno de los linajes de mayor abolengo en el cine americano y actriz desde que pudo articular un par de palabras (apareció en su primera película a los tres años). Barrymore protagonizó y produjo la película Los ángeles de Charlie, que contó con una secuela (Al límite) pese a que no fue muy del gusto del público y la crítica.

Drew Barrymore, Bill Murray, Lucy Liu y Cameron Diaz en 'Los ángeles de Charlie' Cinemanía

Su carrera como productora no acabó ahí, ya que también hizo posible Qué les pasa a los hombres. Durante la promoción de esta comedia, en 2009, Barrymore expresó su deseo de continuar con la saga de Los ángeles de Charlie, e incluso señaló a sus dos aspirantes favoritas a ángeles: Penélope Cruz y Rihanna. De la primera, dijo estar “muy enamorada” porque era una actriz “impresionante”, mientras que con la cantante reconoció que tenía “una fijación”.

No obstante, su infatuación con la de Alcobendas no pasó a mayores, ya que, cuando por fin Barrymore pudo retomar la franquicia en 2019, ni Penélope Cruz ni Rihanna estuvieron en ella. Y, viendo cómo la prensa especializada y el público arremetieron contra la película, definitivamente fue lo mejor para ambas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.