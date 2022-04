Millie Bobby Brown saltó a la fama en 2016 con el estreno de Stranger Things y su transformación en un fenómeno mundial. La actriz tenía 12 años y su imagen empezó a ocupar portadas en todo el planeta.

Desde entonces, en paralelo con la serie de Netflix, Brown ha seguido desarrollando una carrera en la pantalla (Godzilla: El rey de los monstruos, Enola Holmes) que la ha mantenido en el punto de mira público y sometida al escrutinio incesante de las celebridades.

Esta semana, durante su intervención en el podcast Guilty Feminist, la actriz ha abordado el asunto de cómo durante estos años los medios de comunicación y las redes sociales han sexualizado su imagen. Algo que incluso se ha incrementado después de que alcanzara la mayoría de edad tras cumplir 18 años el 19 de febrero.

"Toda persona de 18 años tiene que lidiar con hacerse adulta, tener relaciones, amistades, intentar gustar a los demás, encajar. Son un montón de cosas por hacer mientras intentas encontrarte a ti misma. La única diferencia [para mí], obviamente, es que yo lo hago siendo un personaje público, así que puede ser abrumador", explica Millie Bobby Brown en el podcast (vía Los Angeles Times).

"Durante las últimas dos semanas, desde que cumplí 18 años, he tenido que lidiar con eso más que nunca. He visto una diferencia clara en la manera en que la gente actúa [conmigo] y cómo los medios y las redes sociales han reaccionado a mi mayoría de edad", prosigue. "Creo que eso no debería cambiar nada, pero es asqueroso. Y una representación muy buena de lo que sucede en el mundo, cómo se sexualiza a las chicas jóvenes".

Por ejemplo, Brown hace referencia a lo duramente criticado que fue su atuendo en la alfombra roja de una gala de premios cuando tenía 16 años y llevó un vestido con escote. "Me crucificaron. No me podía creer que ese fuera el tema de conversación. Debería hablarse de la gente increíble que estaba en la gala", recuerda.

Tráiler final de la cuarta temporada de 'Stranger Things' Tráiler final de la cuarta temporada de 'Stranger Things'

El próximo 27 de mayo llegará a Netflix la primera tanda de episodios de la cuarta temporada de Stranger Things, donde Millie Bobby Brown retoma el papel de Eleven. Su alianza con la plataforma de streaming que la llevó al estrellato prosigue con la secuela de Enola Holmes que se estrenará a finales de año y con la película Damsel, donde la actriz será dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y ejercerá como productora.

