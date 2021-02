Milla Jovovich y Dave Bautista protagonizarán 'In the Lost Lands', de George R. R. Martin

Unidos por el amor y los tortazos (frente a la cámara), Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson no son un matrimonio que se desanime fácilmente. Con Monster Hunter aún pendiente de estreno, el matrimonio lleva desde 2015 trabajando en su adaptación de In the Lost Lands, la trilogía de relatos de George R. R. Martin. Y ahora cuentan con los músculos de Dave Bautista (Guardianes de la galaxia) para ayudarles en la tarea.

Según Deadline, Anderson se encargará finalmente tanto de escribir el guion como de dirigir (una tarea previamente asignada a Constantin Werner), mientras que Jovovich mantiene su papel de Alys la Gris, una hechicera tan poderosa como temida. Bautista interpretará a Boyce, un guerrero encargado de guiar a la anterior por la región desolada que da título a la historia.

Dado que tanto Jovovich y Anderson como Dave Bautista serán productores del filme, este tiene visos de salir adelante. Algo que aliviará la abstinencia de los martinmaníacos deseosos de nuevo material del autor tras el final de Juego de tronos. Recordemos que el escritor tiene varios compromisos pendientes en su agenda (entre ellos el guion del videjuego Elden Ring), pero sigue tomándose con mucha calma su regreso literario a los Siete Reinos de Poniente.