Mickey Mouse libre de derechos es la nueva estrella del terror: otra película en marcha con los productores de 'Terrifier 2'

Tenía que pasar: en las primeras horas después de la entrada de Mickey Mouse en el dominio público (tan solo su primera apariencia, la presentada en el corto Steamboat Willie -El botero Willie-, de 1928) se ha multiplicado el anuncio de varias obras dispuestas a explotar la imagen de la mascota de Disney ahora que está libre de derechos en su versión más primigenia.

Y lo primero que se ha puesto en marcha son varios proyectos de terror, claro. Igual que ocurrió con Winnie the Pooh el año pasado, y con el Peter Pan de J. M. Barrie este mismo 2024, las productoras de terror independiente se han lanzado a transformar personajes reconocibles del imaginario infantil en combustible para pesadillas.

Además del slasher Mickey’s Mouse Trap (ya rodado, con tráiler y listo para estrenar en marzo) y el videojuego Infestation 88 (que convierte al ratón Mickey en uno de sus monstruos más terroríficos), otro proyecto que se acaba de anunciar lleva por título directamente Steamboat Willie, el mismo que el corto de animación original de Walt Disney y Ub Iwerks, pionero en el uso de sonido sincronizado, donde el primer Mickey manejaba un barco de vapor.

Steven LaMorte, que en 2022 ya estrenó la película de terror The Mean One protagonizada por el Grinch, será el encargado de dirigir esta comedia de terror donde un ratón antropomorfo (no llamado Mickey, sino sencillamente el botero Willie, por lo que pueda pasar) se dedica a atormentar y dar caza a los pasajeros de un ferry.

El rodaje de esta versión macabra de Steamboat Willie tiene previsto comenzar en primavera bajo producción del propio LaMorte, Amy Schumacher y Martine Melloul, en asociación con productores estrella del terror indie como Steven Della Salla y Michael Leavy, que el año pasado estuvieron detrás de la gore Terrifier 2.

