Michelle Yeoh y Pete Davidson se apuntan a la nueva 'Transformers'

Todo a la vez en todas partes es la gran sensación indie del año, y una de sus posibles consecuencias es la energía que le ha inyectado a la carrera de su protagonista, Michelle Yeoh. El film de los Daniels es, en varios sentidos, un homenaje a la estrella malaya, por lo que no deja de ser muy bonito que a partir de él Yeoh haya empezado a encadenar franquicias y propuestas de enorme visibilidad en Hollywood. Luego de intervenir en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Yeoh ha sido vinculada tanto a la franquicia de Avatar como a la nueva película de Kenneth Branagh sobre Hércules Poirot (A Haunting in Venice) y a estos proyectos hay que añadir ahora la nueva película de Transformers.

Transformers: Rise of the Beasts es la sexta película en acción real de la franquicia de Paramount basada en los juguetes de Hasbro. Llega luego de que Michael Bay se apartara de la dirección (no así de la producción) a partir de Transformers: El último caballero, y de que Travis Knight obtuviera las mejores críticas de la saga con un posterior spin-off, Bumblebee. Bumblebee se ambientaba en los años 80, y puede que haya contribuido en parte a inspirar Rise of the Beasts: el film dirigido por Steven Caple Jr. (Creed II: La leyenda de Rocky) es también una precuela del enfrentamiento entre Autobots y Decepticons que narró Bay, y se ambientará en la década de los 90. El film lleva tiempo en producción y ahora tiene el estreno fijado para el 9 de junio de 2023, luego de haber sido retrasado todo un año por la pandemia.

Hasta hora, uno de los pocos actores confirmados era Anthony Ramos (visto tanto en Hamilton como en la adaptación de In the Heights, bautizada en España como En un barrio de Nueva York), pero ahora The Hollywood Reporter se hace eco de dos grandes fichajes. Uno es el de Yeoh, sumando otra franquicia a su currículum, y otro es el del cómico Pete Davidson, visto recientemente en El Escuadrón Suicida de James Gunn y en el slasher cómico Bodies Bodies Bodies. Eso sí, no formarán parte del reparto en acción real, sino que prestarán voz a dos nuevos personajes no-humanos: respectivamente, Airazor y Mirage.

Son, evidentemente, otros dos robots gigantes que desempeñarán un importante papel en Rise of the Beasts, que introducirá a los Maximals y los Terrorcons siguiendo la estela de una conocida colección de juguetes, la de Beast Wars. Producida por Lorenzo Di Bonaventura y el sempiterno Bay, Rise of the Beasts se ambientará quince años antes de los acontecimientos de la primera Transformers, cuando Shia LaBeouf conoció a Bumblebee y empezó todo.

