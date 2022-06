Michelle Yeoh desvela cuál es la gran historia de amor de ‘Todo a la vez en todas partes’

Pasando por alto los revolucionarios videoclips que llevan tiempo dirigiendo, los Daniels establecieron muy bien en Swiss Army Man cuál era su seña de estilo: abordar cuestiones existenciales de cierta complejidad mediante la escatología y la idea chorra. Por eso, en su debut con el largometraje, Paul Dano se conocía mejor a sí mismo a través de un cadáver interpretado por Daniel Radcliffe que no podía dejar de tirarse pedos. De cara a Todo a la vez en todas partes han subido la apuesta, y por eso se ha convertido en el fenómeno indie del año, hasta el punto de erigirse como la película más taquillera de la productora A24.

Todo a la vez en todas partes ha superado, así, la recaudación de Hereditary, y aún quedan varios países donde estrenarse y seguir sorprendiendo al público con su aproximación al multiverso. Mientras tanto, en EE.UU., la fiebre por el film ha conducido a que Variety entreviste a su protagonista, Michelle Yeoh. La veterana actriz, que ha podido volver a emplear las artes marciales luego de hacerse famosa con ellas, ha compartido su experiencia en el rodaje, además de revelar cuáles son sus elementos favoritos de la película. Uno, como podíamos esperar, es todo lo que tiene que ver con las manos-perritos calientes.

En uno de los múltiples universos que se dejan caer en Todo a la vez en todas partes, la humanidad ha evolucionado de forma que los dedos de sus manos tienen forma de salchicha y han de realizar la mayor parte de sus actividades con los pies. También, en este mismo universo, vemos cómo la Evelyn de Yeoh ha entablado un romance con Jamie Lee Curtis, que en otra vida es una estricta funcionaria. “La escena de los perritos calientes es la historia de amor más bonita de ese universo”, asegura Yeoh. “Teníamos esos dedos-salchicha, ahí es donde el cine se convirtió en una colaboración completa a todos los niveles”.

“No se trata de una persona o de dos o lo que sea, es una verdadera colaboración. Estaba trabajando con alguien como Jamie Lee Curtis, y nos miramos y dijimos ‘vamos a ello’”. Yeoh cree que si la película ha salido tan bien es por la colaboración tan cálida que hubo entre todos los implicados, destacando a unos directores que sabían exactamente qué hacer, cómo comunicarlo, y cómo lograr que los intérpretes se sintieran cómodos con ello. Recuerda por ejemplo un enfrentamiento en el que Jobu Tupaki, el enemigo de Todo a la vez en todas partes, lucha con un consolador en cada mano. “Los Daniels no son nada rácanos. Realmente van a lanzar consoladores en una pelea”, destaca Yeoh.

“Al principio no podía creérmelo, pero luego confié en ellos. Cuando haces algo así tienes que creer en ello, si no, no funciona. Y todos nos lanzamos juntos a ello. El guion decía ‘ella saca dos tapones de culo simultáneamente’ y pensé ‘¿cómo diablos voy a hacer eso’’. Pero todo es cuestión de sincronización”.

