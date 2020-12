Michelle Pfeiffer volverá como Janet van Dyne en ‘Ant-Man 3’

Estos días el MCU ha motivado un aluvión de noticias revolucionarias, y todas en relación a Spider-Man 3 y el lío multivérsico que parece traer bajo el brazo. Entre villanos que vuelven y hombres araña de distintas dimensiones que se encuentran es fácil pasar por alto que otras producciones adscritas a Marvel siguen adelante, dando también sus pequeñas alegrías al fandom. Es el caso de la Ant-Man 3 que vuelve a dirigir Peyton Reed, cuyo reparto va a beneficiarse de nuevo de la incorporación de Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne. Esto es, la Avispa original.

Ant-Man y la Avispa, estrenada en 2018, tenía a Janet como centro de su trama, pero como esta correspondía a los intentos de su hija y marido (interpretados por Evangeline Lilly y Michael Douglas) por rescatarla del Reino Cuántico, finalmente no era mucho lo que aparecía en pantalla. Pfeiffer hizo posteriormente un cameo minúsculo en Vengadores: Endgame, pero la idea es que desempeñe un papel mucho mayor en Ant-Man 3, según ha revelado la misma actriz durante una entrevista en el podcastLadies First with Laura Brown.

Pfeiffer no ha aclarado cuál será la importancia de su personaje, pero sí dejado caer que Ant-Man 3 iniciará su rodaje en la primavera de 2021. Por el momento es la única presencia confirmada más allá de Paul Rudd y Lilly, que volverían como Ant-Man y la nueva Avispa, y de Jonathan Majors (Territorio Lovecraft) interpretando a Kang el Conquistador, villano de esta secuela. No obstante, es muy posible que la tercera entrega de Ant-Man (de la que aún no se ha dejado caer fecha de estreno) también tenga a bordo a Michael Douglas y Michael Peña.