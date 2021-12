Michael Shannon volverá como el General Zod en 'The Flash'

Dicen que bicho malo nunca muere, y en el caso del General Zod bien podría ser así. El supervillano interpretado por Michael Shannon ha aparecido varias veces dentro del DCEU, pero parece que la última vez que lo vimos no será realmente la última. Y eso que en aquella ocasión ya estaba muerto.

Tal y como confirma un adelanto de prensa de Warner Bros -en el que también se confirma la presencia de Michael Keaton en otra película del DCEU, Batgirl-, Michael Shannon estará presente en The Flash, la película del veloz superhéroe en solitario protagonizada por Ezra Miller.

Según esta información, no solo regresaría Michael Shannon, sino también Antje Traue, quien daba vida a la mano derecha del General Zod, Faora-Ul, en El hombre de acero. Ambos intérpretes estarán en el filme, así que cabe pensar que sus dos personajes volverán a la vida.

Y es que hay que recordar que el General Zod ha muerto no una, sino dos veces dentro del DCEU. La primera la recordarán todos, pues fue en su pelea con Superman (Henry Cavill) durante El hombre de acero, en la que terminaba con el cuello roto a manos del superhéroe de Krypton. Su vínculo con Superman a pesar de muerto lo llevaba a aparecer también en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, en la que su cadáver le otorgaba a Lex Luthor (Jesse Eisenberg) la capacidad de crear un monstruo a partir de su ADN, Doomsday, quien a la postre también terminaba asesinado por Superman tras clavarle una lanza de kriptonita.

Aún se desconoce cómo logrará regresar de nuevo el General Zod a la vida para estar en The Flash, aunque a juzgar por los últimos eventos en otros universos (los viajes en el tiempo o los multiversos de la Marvel), no faltan recursos para traer de vuelta a los supervillanos. Al fin y al cabo, ya está confirmada la presencia de Michael Keaton retomando el papel de un Batman al que Barry Allen no conoce, ¿por qué no iba a hacer lo propio el General Zod y su leal Faora-Ul?

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.