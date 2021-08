Michael Keaton tuvo que leer tres veces el guion de ‘The Flash’ para entender el multiverso

El Batman de Michael Keaton fue uno de los responsables de esa fiebre superheroica que, tras diversas mutaciones y pausas, acabó conduciendo a la situación que vivimos hoy en día, donde el género ha acaparado el entusiasmo del público. De ahí que sea tan interesante que Keaton vaya a interpretar nuevamente al Caballero Oscuro de Gotham en este contexto, justo cuando las grandes agrupaciones y batallas van dejando paso a complejas tramas de realidades y multiversos. Está ocurriendo en Marvel, y pronto ocurrirá en DC gracias a The Flash, donde el superhéroe de Ezra Miller organiza un buen estropicio espaciotemporal intentando salvar a su madre.

Gracias a las travesuras de The Flash, la película que dirige Andy Muschietti podrá contar con Supergirl y con dos versiones de Batman: la de Ben Affleck… y la del mencionado Keaton. Durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el veterano actor ha explicado cómo fue vestir de nuevo el uniforme, así como el entusiasmo con el que recibió el proyecto. En sus propias palabras, Keaton aceptó aparecer en The Flash porque siempre quiso tener la oportunidad de “volver y clavarlo con ese hijo de puta… así que pensé ‘ahora que me lo piden, a ver si puedo lograrlo...’”.

Y volvió, pero para encontrarse con un libreto mucho más confuso de lo que esperaba a cuenta de las múltiples realidades por las que transita The Flash. “Tuve que leerlo más de tres veces para decir ‘espera, ¿cómo funciona esto?’ Me lo tuvieron que explicar varias veces”, admite. “Por cierto, no estoy siendo arrogante con esto, espero. No lo digo en plan como que esté por encima, es solo que soy un estúpido. Hay muchas cosas que no sé. Así que, no sé, me lo imaginaba, pero era muy diferente”. Lo que no quiere decir que Keaton no disfrutara volviendo a interpretar a Bruce Wayne.

“Lo realmente interesante es lo mucho que entendí a Batman cuando volvía a hacerlo. Ahora lo entiendo a otro nivel. Lo respeto totalmente, respeto lo que la gente intenta hacer. Nunca lo vi como ‘oh, eso es una estupidez’. No lo era cuando hice Batman, pero se ha convertido en algo gigantesco culturalmente. Es un icono. Así que tengo aún más respeto por él porque, ¿qué sé yo? Es algo muy grande para la gente. Tienes que honrarlo y ser respetuoso. Incluso yo digo ‘Jesús, esto es enorme’”, reflexiona Keaton.

Volveremos a verle como Batman cuando The Flash se estrene el 4 de noviembre de 2022, y un poco antes nos reencontraremos con él en Morbius, donde vuelve a interpretar al Buitre de Marvel.

