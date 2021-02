Será una nueva colaboración de David Fincher con el gigante del streaming después de Mank. Un proyecto que también reunirá al director con el guionista Andrew Kevin Walker con quien no trabajaba oficialmente desde hace 25 años, los que han pasado desde Seven. A ambos se podría añadir un fichaje estrella, el de Michael Fassbender como protagonista. Los tres formarían equipo para la adaptación de The Killer, una película que se basará en la serie de novelas gráficas francesas creadas por Alexis Nolent.

Así lo avanzaba Deadline, resaltando que el acuerdo con el actor aún no está ni mucho menos cerrado, pero es el candidato número uno para ponerse en la piel de un solitario y frío asesino a sueldo que atraviesa por una fuerte crisis existencial.

En cuanto a Andrew Kevin Walker, y pese a las dos décadas y media del estreno de Seven, también ayudó a Fincher en algunos de los retoques del guion (sin acreditar) de otras dos emblemáticas películas del cineasta como son The Game (1997) y El club de la lucha (1999).

Y en lo referente a Netflix y Fincher parece que Mankpudo marcar el comienzo de una gran amistad que acabó materializándose en el contrato de exclusividad para trabajar juntos durante cuatro años, y que las dos partes firmaron a finales de 2020. Tal vez Mank no haya sido el éxito de audiencia esperado, pero sí de prestigio. En la temporada de premios esta ficción sobre el "cómo se hizo" Ciudadano Kane, a través de la mirada de su guionista (Herman J. Mankiewicz que interpretó Gary Oldman) está arrasando, omnipresente en nominaciones, no tanto en galardones.

Sin ir más lejos, es la más nominada en esta edición de los Globos de Oro con seis candidaturas, y a la espera de la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar este domingo 28 de febrero (a partir de las 2 de la madrugada del domingo al lunes 29 en horario peninsular).