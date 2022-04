Michael Bay explica el cameo más extraño de su filmografía

Hace ya 22 años que Violet Sanford (Piper Perabo) se bajaba de la barra de El bar Coyote para dedicarse a esa pasión que la había arrastrado a Nueva York desde su Nueva Jersey natal: ser compositora. La película dirigida por David McNally sigue siendo uno de esos dramas musicales que nos vemos abocados a volver a ver de vez en cuando, aunque solo sea por el padre gruñón de John Goodman o la mala leche de Maria Bello.

Pero por muy fans que seamos de esta apuesta cantarina, es probable que se nos escapara el cameo de cierto director en una de sus escenas más abarrotadas. Se trata de Michael Bay, el hombre detrás de Pearl Harbor, Dos policías rebeldes II o la saga Transformers, y que dos años antes había rodado Armageddon.

El cineasta, en plena promoción de Ambulance. Plan de huida, ha desvelado en una entrevista para Screen Rant cómo se dio esta aparición en el filme de McNally, donde dio vida a un fotógrafo del periódico Village Voice durante una de las actuaciones de Violet.

"Jerry Bruckheimer [viejo amigo y socio de Bay] me llamó", ha contado el director: "Me dijo: '¿Saldrías en esta película?'. Le dije: 'Vale. Estoy trabajando, pero como el director no tenga todo controlado'. Iba a ser rápido. Llegué allí y fue arduamente largo. Y luego tenía que volver al día siguiente. Literalmente, dije: 'Me tienes que sacar de aquí'. Pero salgo ahí, sí".

Esta no es la única vez que el cineasta se cuela en pantalla. Su primer cameo tuvo lugar precisamente en su película Armageddon, en la que daba vida a un científico de la NASA. También lo pudimos ver en Dos policías rebeldes II y Bad Boys for Life.

Una de sus apariciones más recordadas y queridas se la debe a la comedia superheroica Mystery Men (Hombres misteriosos), en la que se metió en la piel del líder de ese grupo de sociópatas de una fraternidad que los fans de la película recuerdan bien.

