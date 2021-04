Michael B. Jordan aún no sabe si será Superman: "Estoy a verlas venir"

Lo que es la vida: puede que haya fans de Henry Cavill pugnando por devolverle su bigote al Superman de Henry Cavill, pero, en estos momentos, la cuestión más acuciante es saber cuál será el próximo intérprete del último hijo de Krypton. Ahora que el aclamado escritor Ta-Nehisi Coates escribe una nueva película para Warner (con J. J. Abrams de productor), es el momento de especular con los candidatos. Y uno de ellos es Michael B. Jordan, que ahora estrena Sin remordimientos.

Según The Hollywood Reporter, la idea de convertirse en Clark Kent tienta a Jordan desde 2019, cuando quiso poner en marcha una nueva película de Superman tras haber firmado un contrato con Warner. Ahora mismo, sin embargo, no está seguro de que vaya a ser el elegido para protagonizarla.

"En DC han sido listos pillando a Ta-Nehisi para ir adelante con este proyecto. Tiene muchísimo talento. Va a merecer la pena", comenta. Pero, en lo que respecta a su posible implicación, afirma no saber nada: "Me halaga que la gente me mencione al hablar del tema. Es un cumplido, desde luego, pero, en este caso estoy a verlas venir".

Por lo pronto, apenas tenemos pistas sobre cómo podría ser esta nueva película de Superman. Coates ha hablado del encargo como "un honor", mientras que J. J. Abrams promete una historia "nueva, poderosa y conmovedora". Habrá que ver qué función desempeña el filme en la previsible reestructuración del Universo Cinematográfico DC.