Mia Goth, sobre el ninguneo al cine de terror en los Oscar 2023: “Es necesario un cambio”

El ninguneo al cine de terror ha vuelto a estar presente en la 95ª edición de los Premios Oscar, que obviaba en las nominaciones títulos como Nope, Pearl, Mad God, El menú... Una serie de filmes aclamados por la crítica y que supusieron grandes éxitos de taquilla. Algo que parece insuficiente para la Academia de Hollywood, lo que ahora critica la actriz Mia Goth, quien forma parte de la trilogía de terror de Ti West X, Pearl y MaXXXine, cuya ausencia en los apartados interpretativos de este año ha causado un revuelo.

"Creo que es muy político y que no se basa completamente en la calidad de un proyecto per se", ha confesado la actriz sobre las ausencia del cine de terror en las nominaciones de los Oscar 2023. "Creo que están pasando muchas cosas allí, muchos cocineros en la cocina cuando llegan las nominaciones y las categorías que son reconocidas. Quizás no debería decir nada, pero creo que es cierto. Creo que mucha gente lo sabe. No sé por qué".

El cine de género ha sido muy denostado en la historia de los premios Oscar. Un caso similar al de Mia Goth fue el de Toni Collette, quien a pesar de haber logrado el Oscar a mejor actriz de reparto 2000 por el título de terror El sexto sentido, toda una excepción en la historia de los premios de la Academia, la actriz no alcanzó una nominación por su interpretación en Hereditary, considerada por gran parte del público como la mejor película de 2018. De hecho, el filme de Ari Aster no logró ninguna nominación.

"Creo que es necesario un cambio. Un cambio de verdad debería tener lugar. Si quieren comprometerse con el público en general, creo que sería realmente beneficioso", añade Goth. Unas palabras que podrían estar relacionadas con la caída de audiencia de los Oscar en los últimos años, que muchos denuncian por unas nominaciones sin importancia para la gran parte del público que acude a las salas.

En los casos en los que los filmes de terror sí han logrado nominaciones, que son contados, las películas tenían que conformarse con algún premio de consolación. Algunas películas como Todo a la vez en todas partes, nominada en 11 categorías este año, parecen crear una apertura al cine de género, en este caso de fantasía. Pero, es algo que ya ocurría en el pasado, dando pasos en falso en una Academia en la que los biopics, los dramas y las películas bélicas parecen seguir siendo la norma a seguir. ¿Veremos algún día a un título puramente de terror llevarse el Oscar a la mejor película?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.