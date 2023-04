Meryl Streep ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2023. La decisión del jurado se ha anunciado esta mañana, desvelando que la candidatura de la aclamada actriz estadounidense había sido propuesta por Pedro Almodóvar entre las otras 44 candidaturas que optaban al galardón.

No es la primera vez que el cineasta manchego demuestra su admiración por la actriz, ya que estuvo muy cerca de trabajar con ella hace unos años pero la colaboración acabó por no salir adelante.

Cuando Almodóvar comenzó a preparar la adaptación de varios relatos de la escritora canadiense Alice Munro que acabaría cristalizando en Julieta (2016) deseaba contar con Meryl Streep como actriz protagonista. Sin embargo, a pesar de que Streep había llegado a aceptar el papel, el proyecto cambió de forma radical: en vez de rodarse en inglés en Canadá, se rodó en español en localizaciones de Madrid y Galicia.

"Ella estaba de acuerdo. Estaba encantada pero no me sentí seguro con la idea de rodar una película en inglés. Volví a casa y archivé la historia", contó Almodóvar en una entrevista a Vanity Fair. "Dos años después la recuperé cuando me di cuenta de que podía hacerla en España".

Julieta fue finalmente protagonizada por Emma Suárez y Adriana Ugarte, que se reparten el mismo personaje en diferentes etapas de su vida. "Hubiese sido una película muy diferente", aclaraba Almodóvar sobre el proyecto primigenio con Streep.

Finalmente no salió adelante a causa del idioma. "Necesito estar seguro de conocer a mis personajes. Creo que tendría que irme seis meses a vivir al extranjero para poder escribir [personajes] en inglés", explicaba el director.

Almodóvar en inglés

Eso sí, todo esto sucedió a mediados de la década pasada y mucho ha cambiado desde entonces. Almodóvar ya dio el paso para rodar en inglés con La voz humana (2020), el mediometraje adaptación de Jean Cocteau protagonizado por Tilda Swinton que presentó en el Festival de Venecia de 2020.

Este mismo año llevará al Festival de Cannes otra obra en inglés, otro mediometraje: el western Extraña forma de vida, con Ethan Hawke y Pedro Pascal de protagonistas. Después de su paso por el certamen francés, llegará a las salas de cine de nuestro país el 26 de mayo.

¿Se podrá retomar la colaboración con Meryl Streep en algún momento futuro? Seguro que la concesión del Premio Princesa de Asturias ayuda a seguir afianzando la relación.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.