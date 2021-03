Menudo honor: Glenn Close está nominada tanto al Oscar como al Razzie por ‘Hillbilly, una elegía rural’

Desde que el pasado fin de semana se anunciaron las nominaciones a los Golden Raspberry Awards (alias los Razzie) y Glenn Close fue confirmada como una de las candidatas, ya hubo quien sopesó la posibilidad de que la actriz compartimentara esta nominación con otra al Oscar. Es exactamente lo que ha pasado. Ayer se revelaron las nominaciones a los Oscar de la Academia, y la veterana actriz obtuvo su octava candidatura por Hillbilly, una elegía rural, compitiendo contra Maria Bakalova por Borat película film secuela, Amanda Seyfried por Mank, Olivia Colman por El padre y Yu-Jung Youn por Minari.

Como señala The Hollywood Reporter, esto no la convierte en la primera actriz que es nominada al Oscar y al Razzie el mismo año, pero sí en la primera que lo hace por el mismo personaje. Anteriormente Melissa McCarthy, Eddie Redmayne, Uma Thurman o Jack Nicholson habían sido candidatos a ambos premios en una misma competición (Sandra Bullock llegó a ganar el Oscar por The Blind Side paralelamente al Razzie por otros films de aquel año), y sin embargo Close se ha impuesto a todos ellos con la hazaña singular de que una misma interpretación haya sido considerada la mejor y la peor del año al mismo tiempo.

En los Razzie, la veterana actriz compite a Peor actriz de reparto con Lucy Hale y Maggie Q por Fantasy Island, Kristen Wiig por Wonder Woman 1984 y Maddie Ziegler por Music. Hillbilly, una elegía rural también es candidata a Peor director por Ron Howard y Peor guion por Vanessa Taylor, mientras que en los Oscar ha obtenido además de Close la nominación a Mejor maquillaje. Desde su estreno en Netflix, Hillbilly, una elegía rural se ha topado con críticas demoledoras, ostentando ahora mismo un 25% en Rotten Tomatoes.

Sabremos si Close consigue el Oscar por primera vez en su carrera una vez la ceremonia se celebre el próximo 25 de abril, poco antes de que los Razzie puedan confirmarla como peor actriz de reparto.