Mena Suvari ('American Beauty') recuerda su encuentro más incómodo con Kevin Spacey: "Fue raro e inusual"

Hubo un tiempo, hace más de veinte años ya, en el que una película llamada American Beauty fue la gran triunfadora de los Oscar en un año en el que competía con La milla verde, El sexto sentido o El dilema entre otras. Aquel drama sobre una familia de clase media que terminaba desmoronándose era una dura crítica a la sociedad estadounidense, una muestra de que algo no iba bien en las familias acomodadas de Estados Unidos, pero resulta que tampoco en algunos de los miembros de su reparto.

Entre ellos figuraban estrellas de la talla de Annette Benning o Alison Janney (ganadora del Oscar por Yo, Tonya), otros que han pasado más a un segundo plano como Thora Birch (Ghost World) y Wes Bentley (Peter y el Dragón) y otro que directamente ha caído en el ostracismo más absoluto tras conocerse los casos de abuso sexual y demás denuncias vinculadas a su persona: Kevin Spacey.

Con el caso Kevin Spacey hubo alguien que se acordó de un día concreto del rodaje de American Beauty, otro miembro del reparto que con su icónica actuación obtuvo sendas nominaciones a los BAFTA y el Sindicato de actores. Mena Suvari era la actriz que daba vida a Angela Hayes, la amiga del personaje encarnado por Thora Birch y a la postre el vedado deseo sexual del padre de esta, el personaje de Kevin Spacey.

Mena Suvari ha recordado uno de los episodios más incómodos que vivió durante el rodaje del filme de Sam Mendes, un incidente directamente relacionado con Spacey, del que ella confiesa que se fiaba a pesar de este extraño incidente. Según declara Suvari en una entrevista para promocionar su libro autobiográfico, para preparar una escena, Spacey la llevó a una habitación contigua donde se tumbaron el uno junto al otro. "Él me abrazaba suavemente. Era muy tranquilo, pero extraño e inusual al mismo tiempo", admite la actriz.

Mientras la actriz de 42 años ha revelado muchas más cosas de su pasado en su libro The Great Pace (entre ellas que sufría abusos sexuales desde los 13 años), Spacey prepara su regreso a la gran pantalla después de estar varios años alejado. El actor aparecerá en The man who drew God junto a Franco Nero (quien también dirige el filme), y la veterana actriz Faye Duanaway (Chinatown).

