Los mejores memes y reacciones de los Premios BAFTA 2024: del guiño de Ryan Gosling a Hugh Grant como Oompa Loompa

Este 18 de febrero tuvo lugar la ceremonia de los Premios BAFTA 2024. La gran cita del cine británico reunió a estrellas de todo el Reino Unido y también de la industria internacional. Fue una gala en la que, en línea con lo que hemos visto en las últimas semanas, volvió a triunfar Oppenheimer. Pero la noche no solo se puede resumir en ganadores y recuentos de galardones. También se puede contar en clave de humor, porque fueron muchos los momentos memorables que se vivieron en el Royal Festival Hall de Londres.

Una de las instantáneas de la noche nos la dejó Ryan Gosling. El canadiense, nominado a mejor actor de reparto, celebró como nadie el triunfo de Emma Stone en la categoría de mejor actriz protagonista. Cuando ella caminaba al escenario a recoger su premio, él no dudó en guiñarle un ojo. Ambos mantienen una buena amistad y han trabajado juntos en varias ocasiones, siendo La La Land (2016) su película más recordada.

Justo detrás de Ryan Gosling estaba sentada Margot Robbie, su compañera de reparto en Barbie, la película con la que han arrasado en 2023. Aunque la intérprete australiana no ha sido nominada a mejor actriz protagonista en los Oscar, sí que era candidata en los BAFTA, pero perdió frente a Emma Stone por su papel en Pobres criaturas. Todo este contexto hace que la foto sea todavía más significativa y que mucha más gente hayan reaccionado a este momento.

Cuando Emma Stone subió al escenario, agradeció su victoria a varias personas, entre ellas a su madre. También mencionó a Tony McNamara, guionista de la película de Yorgos Lanthimos. A él le agradeció que diera con la frase "necesito ir a golpear a ese bebe", explicando que esa línea cambió su vida.

Cillian Murphy estuvo en su salsa

Si hablamos de referencias graciosas en discursos de agradecimiento, también hay que mencionar a Cillian Murphy, ganador del premio a mejor actor protagonista por Oppenheimer. Al mencionar a sus compañeros de reparto en la película de Christopher Nolan, se refirió a ellos como los Oppenhomies.

Luego de llevarse el galardón, el intérprete acudió a hablar con los medios de comunicación. Allí reivindicó su nacionalidad irlandesa, como ha hecho en más de una ocasión. Incluso bromeó con cantar alguna rebel song, algo así como canciones en contra de la monarquía del Reino Unido. Hecho significativo teniendo en cuenta que estaba en los premios del cine británico.

Hugh Grant como Oompa Loompa

Aunque no recogió ningún premio, Hugh Grant sí subió al escenario para entregar uno, el de mejor dirección. Lo hizo como nadie se esperaba, como si fuera un Oompa Loompa, en referencia a su papel en Wonka (2023). "Oompa Loompa doompety dee, now the best director category. Oompa Loompa doompety dong, Most of these films were frankly too long. Oompa Loompa doompety dah, But for some reason the nominees are…", recitó el actor.

La traducción vendría a ser algo como: "Oompa Loompa doompety dee, ahora la categoría de mejor dirección. Oompa Loompa doompety dong, muchas películas eran de demasiada duración. Oompa Loompa doompety dah, pero por alguna razón, los nominados son...". Esta maravillosa introducción dio paso al premio que recibió Christopher Nolan por Oppenheimer.

Otros momentos de la noche

Los BAFTA han dejado mucho que comentar, como es habitual en una gala de premios. No pasó desapercibido el hecho de que La zona de interés, de Jonathan Glazer, se llevó el premio a mejor película de habla no inglesa. Razón no les falta, porque los diálogos son en alemán. Sin embargo, no deja de ser una película británica, y varios usuarios reaccionaron a esto.

La alfombra roja también nos dejó momentos que destacar. Esta vez no nos referimos a los vestidos y trajes de los asistentes, sino a los detalles. En concreto los de unos invitados especiales, las figuras de los protagonistas de Chicken Run: Amanecer de los nuggets, que estuvieron colocados delante de los focos. Esto mismo pasó en la edición de 2023 con los personajes de Pinocho, de Guillermo del Toro.

