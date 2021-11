“Me pulverizó”: Cuando Dolph Lundgren casi mata a Stallone rodando ‘Rocky IV’

En 1985 Sylvester Stallone dirigió y protagonizó Rocky IV. Las críticas fueron tirando a mixtas, pero el éxito en taquilla absoluto, y actualmente es uno de los títulos más recordados de la longeva saga. Queriendo celebrar su aniversario, el artífice del film ha resuelto reeditarlo con un “montaje del director” que incluye 40 minutos de material nunca visto. “Las escenas de lucha son más intensas, la música es más potente y el drama se intensifica cuando el campeón mundial de los pesos pesados debe defender su título una vez más, esta vez contra su más formidable oponente”, reza la sinopsis en referencia a Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren. Un boxeador que le puso las cosas muy difíciles a Rocky, tanto en la pantalla como en la vida real.

Coincidiendo con el lanzamiento de este montaje (titulado Rocky IV: Rocky vs Drago) se ha publicado un documental tras las cámaras donde Stallone hace una revelación de lo más impactante: durante el rodaje del film estuvo a punto de fallecer, a causa de una escena de combate con Lundgren. El actor pegó demasiado fuerte, al parecer, y aunque Stallone y él han mantenido una relación estrecha a lo largo de los años (ahora mismo ruedan una cuarta entrega de Los mercenarios) las cosas llegaron a ponerse muy feas. “Lo primero que rodamos fue mi entrada, la entrada de Lundgren y las presentaciones, y luego me lesioné mucho durante la pelea y tuve que ser trasladado a cuidados intensivos a California desde Canadá. Lundgren me pulverizó”, recuerda Stallone.

“Y no lo sentí en aquel momento, pero más tarde esa noche mi corazón empezó a hincharse. Mi presión sanguínea subió a 260 y estaba a punto de irme a hablar con los ángeles. Lo siguiente que recuerdo es que estoy en un vuelo de emergencia a baja altura. Estoy en cuidados intensivos rodeado de monjas y luego, después de eso, tengo que volver y terminar el combate”. El golpe que desencadenó todo esto, curiosamente, se ha mantenido en el film durante el combate de Rocky y Drago, y ante la pregunta de por qué no lo quitó del montaje Stallone reacciona con lógica: “¿Cómo podrías eliminar algo así?”.

Además de Stallone y Lundgren, Rocky IV estaba protagonizada por Talia Shire, Burt Young y Carl Weathers encarnando por última vez a Apollo Creed, que de hecho sí llegaba a morir a manos del temible boxeador soviético dentro de la pantalla.

