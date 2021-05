Maya Rudolph será la villana de la secuela de ‘Encantada’ con Amy Adams

Años antes del estruendoso éxito de Frozen, la cada vez más reivindicable Encantada. La historia de Giselle ya desmontaba con enorme gracejo las dinámicas de género en los clásicos de Disney, al hilo de una princesa de dibujos animados que llegaba a nuestro mundo. Giselle, interpretada por Amy Adams, descubría las imposturas de su modo de vida mientras espoleaba una película divertidísima de la que no se anunció secuela hasta 13 años después de su estreno: en diciembre de 2020, durante el extenuante Investor Day de Disney, fue confirmado que tendría segunda parte al igual que la tendrían Sister Act y El retorno de las brujas.

Si no cambia nada Encantada 2 (cuyo título es Desencantada) se estrenará directamente en Disney+, y al parecer ya ha empezado a rodarse en Irlanda. Hace algunas semanas varios medios se hicieron eco de que la película había fichado a Yvette Nicole Brown, Jayma Mays y Maya Rudolph, y hoy esta última ha confirmado su participación como la villana de la historia, sin dar más detalles del personaje. Rudolph, rostro recurrente de Saturday Night Live a quien dentro del cine hemos podido ver en La boda de mi mejor amiga, supone un fichaje perfecto por su habilidad para alternar entre la comedia y el musical, que volvería a ser central en Desencantada.

“Si hace 15 años alguien me hubiera pedido encarnar a la villana, habría dicho ‘mmm no estoy segura’. Pero con los años he aprendido que esto es lo más divertido que puedes hacer”, cuenta Rudolph en una entrevista para Variety. La actriz sustituiría como villana a Susan Sarandon, que en el film de 2007 encarnó a la malvada Reina Narissa, y se incorpora a un reparto donde está de vuelta Amy Adams en compañía de Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel. También regresa Alan Menken como compositor, pero no así el director Kevin Lima, sustituido por Adam Shankman (Hairpsray).

Desencantada aún no tiene fecha de estreno.