"Es una falta de respeto hacia mí": Uno de los protagonistas de la historia real de 'Secretos de un escándalo' estalla contra la película

El próximo 23 de febrero llegará a los cines de España Secretos de un escándalo (conocida internacionalmente como May December), la nueva película del director Todd Haynes. En el largometraje, Natalie Portman interpreta a Elizabeth Berry, una actriz que pretende conocer de primera mano la historia de amor entre una profesora y su alumno para poder realizar de manera exitosa su próximo gran papel en la película sobre el mediático romance.

La historia está basada en hechos reales. En concreto, la inspiración radica en el caso de Mary Kay Letourneau, una docente que mantuvo relaciones sexuales con un menor de edad al que daba clase y con el que posteriormente se casó pasados los años. Vili Fualaau era el otro protagonista, y ha tenido la oportunidad de ver la película y expresar sus opiniones al respecto.

Según indicó The Hollywood Reporter, Fualaau no ha quedado nada satisfecho con Secretos de un escándalo. El hombre de 40 años expresó su malestar general, ya que ni siquiera contaron con él para llevar a la gran pantalla su propia historia: "Todavía estoy vivo y bien. Si me hubieran contactado, podríamos haber trabajado juntos en una obra maestra. Pero prefirieron hacer una estafa a raíz de lo que pasó".

"Me siento ofendido por todo el proyecto y la falta de respeto hacia mí, que viví una historia real y continúo viviendo", añadió Fualaau. En su día, este suceso fue un escándalo debido a que las primeras relaciones que mantuvieron se produjeron cuando Letourneau tenía 34 años y el joven tan solo 12. Sin embargo, cuando pudieron estar legalmente juntos, se casaron y tuvieron dos hijos. Aunque llegaron a separarse, él estuvo junto a ella hasta sus últimos momentos antes de fallecer de cáncer en 2020.

Fualaau no encuentra ningún inconveniente en que su historia se lleve al cine, pero considera que Secretos de un escándalo es un mal ejemplo de cómo hacer las cosas. "Admiro las películas que capturan la esencia y las complicaciones de eventos reales. Ya sabes, que te permitan darte cuenta de algo nuevo cada vez que las ves", explicó a la vez que consideraba que hubiera sido más apropiado contar con un director capaz de lograr eso.

El equipo detrás de la película han asegurado que, si bien el caso de Letourneau y Fualaau sirvió de inspiración, solo lo fue en un inicio y durante determinados puntos de la trama. El resto de la historia pretende ser algo original. El público español tendrá que esperar un poco para juzgar con sus propios ojos el largometraje protagonizado por Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton.

