Matthew Vaughn planea 7 películas más de ‘Kingsman’

Uno de sus propósitos era parodiar las maneras de 007, pero al final Kingsman va camino de extenderse en una franquicia tan larga como la de James Bond. Servicio secreto y El círculo de oro, sus dos primeras entregas, recaudaron en todo el mundo 825 millones de dólares; suma suficiente como para pasar por alto las críticas mejorables que suscitó la segunda parte y mover a Matthew Vaugh a dirigir una precuela: King’s Man: La primera misión, protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci y Daniel Brühl, entre otros, cuyo estreno inicialmente previsto para este 18 de septiembre tuvo que pasarse al 26 de febrero de 2021 debido a la crisis del coronavirus.

Parece probable, sin embargo, que King’s Man deba aplazarse otra vez, y de hecho Variety especula con que finalmente siga la estrategia de Disney en cuanto a Mulan y Soul para ser estrenada en Hulu junto al musical Everybody’s Talking About Jamie (al poseer el estudio anteriormente conocido como Fox, Disney está en potestad de hacerlo). Más allá de estas dudas sobre su futuro, Vaughn y su equipo mantienen su entusiasmo en torno a esta marca creada originalmente por Mark Millar y Dave Gibbons, hasta el punto de que la franquicia pueda a extenderse a siete películas más, según recoge Deadline.

Recientemente tenía lugar en Reino Unido la cumbre financiera de Winston Baker, donde Zygi Kamasa (CEO de Marv Films y, por tanto, productor de Kingsman) desveló algunos de los pensamientos actuales de Vaughn. Parece que el director tiene en mente “unas siete películas más” de Kingsman queriendo “hacer crecer el negocio y la producción”, a lo que hay que añadir “una serie de Kingsman en proceso y dos o tres franquicias que se están desarrollando junto al mundo de Kingsman”. Entre medias de todos estos proyectos (o conformando alguno de ellos) se supone que Vaughn también finalizaría la historia de Eggsy (Taron Egerton) en una tercera entrega de la saga principal.

Queda Kingsman para rato, en resumen, y Kamasa asegura que la producción no se detendrá, aunque sí deba adaptarse al mundo asolado por el COVID-19: “El negocio del cine ha tenido que cambiar (...) Eso no significa que la gente no quiera ir al cine, pero la flexibilidad es clave. Tienes que ser flexible sobre a quién le vendes contenido”, declaraba durante este evento, dejando entrever que efectivamente Kingsman y otras películas de la marca son susceptibles de hallar métodos alternativos de exhibición a los cines tradicionales.