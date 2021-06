Matthew McConaughey habla sobre la oferta millonaria que le alejó de las “comedias románticas sin camiseta”

The Wedding Planer, Cómo perder a un chico en 10 días, Novia por contrato, Los fantasmas de mis exnovias... son numerosos los títulos que han hecho que Matthew McConaughey sea el guaperas oficial de las comedias románticas, un género en el que estamos acostumbrados a que se muestre ligero de ropa.

"Soy el chico al que se acude para las comedias románticas. He vivido en una tabla surfeando en las playas de Malibú sin camiseta. Soy McConaughey, una comedia romántica sin camiseta, y estoy encantado", ha declarado recientemente el estadounidense en una entrevista para el programa Beyond The Influence Radio con Tim McGraw.

Sin embargo, mientras este género pagaba sus deudas, McConaughey comenzó a darse cuenta de que necesitaba seguir progresando laboralmente. "Al mismo tiempo, comencé a pensar de cada guion de comedia romántica que hacía: 'es bueno, pero puedo hacerlo mañana por la mañana", señala el estadounidense sobre la facilidad con la que abordaba sus personajes. "Quiero tener miedo. Quiero bucear en una piscina y confiar en que llegaré al otro lado, luego emprender el viaje y volver sangriento ".

La negativa ante un contrato millonario

Estas ganas de renacer de sus propias cenizas provocaron que McConaughey rechazara un contrato millonario, que daría inicio a un nuevo camino en su filmografía. "Comenzaron con una oferta de ocho millones. Dije que no. Siguieron con 10. Dije que no. 12,5 millones. Contesté: 'No, gracias'. Ellos alcanzaron hasta los 14,5 millones de dólares. Y dije: 'deja que me lea de nuevo el guion'. Era más divertido, pero dije que no", confiesa el actor sobre el misterioso proyecto.

Durante 14 o 15 meses, el intérprete dejó de recibir propuestas por rehusar ese trabajo, algo que hizo que se planteara cambiar de profesión. "Cuando me sentí mentalmente fuerte con que quizás no volvería a Hollywood y no lo necesitaba, recibí una llamada". En ese momento, aparecieron en su vida papeles memorables en Interstellar, El lobo de Wall Street, Killer Joe, Mud, True Detective o Dallas Buyer’s Club, que nos mostraron la mejor cara interpretativa del norteamericano. Ahora, McConaughey se encuentra en uno de los mejores momentos vitales, disfrutando de su paternidad y la popularidad de los últimos años.

