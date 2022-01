Matt Reeves rechazó el guion de Ben Affleck para ‘The Batman’, y esta es la razón

The Batman está al caer. Este 4 de marzo veremos por fin la nueva película del Caballero Oscuro, ahora interpretado por Robert Pattinson, y en vísperas del estreno conviene tener en mente su difícil génesis. The Batman es un proyecto que lleva dando tumbos por las mesas de Warner Bros. desde hace más de un lustro, al haber nacido como una oportunidad de que Ben Affleck encarnara al héroe en solitario luego de su aparición en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. Es bien conocido lo que ha ocurrido con esta versión de Batman, tan apegada a la figura de Zack Snyder, y Affleck ya está listo para despedirse de ella.

Lo hará oficialmente en The Flash (estreno este 4 de noviembre), donde intervendrá en la compañía del Batman de Michael Keaton, pero originalmente iba a desempeñar un rol mucho mayor. Affleck iba a dirigir, escribir y protagonizar The Batman, hasta que decidió apartarse del proyecto. La idea original de Warner cuando recurrió a Matt Reeves como director era que se ajustara al guion ya completado por Affleck en compañía de Geoff Johns y Chris Terrio, pero en vez de eso Reeves le convenció de que le dejaran escribir su propio guion. Es, de hecho, el que articula finalmente The Batman.

Las razones del rechazo de Reeves al guion de Affleck nunca habían quedado claras, pero el cineasta por fin ha profundizado en ellas, durante una entrevista con Esquire. El director de Monstruoso, antes que nada, quiere dejar claro que el guion que Warner le propuso inicialmente era estupendo. “Leí el guion que tenían y era un acercamiento totalmente válido. Muy orientado a la acción , con conexiones profundas con el universo de DC y otros personajes importantes de películas y cómics que iban a aparecer”.

Pero claro, esto no se ajustaba a lo que quería hacer. “Supe de inmediato cuando lo leí que no era la forma en que lo haría yo”. Reeves quería hacer algo más personal, acercarse al personaje de un modo distinto a Affleck, y se lo explicó de este modo a los jefazos de Warner. “Les dije que quizá no era la persona adecuada, y les expliqué por qué amo al personaje. Les comenté que ya había muchas grandes películas, pero que si tuviera que hacerlo yo lo haría más personal. Así sabría qué decir a los actores, cuál sería la historia. Les propuse eso, destacando que ese guion tenía un enfoque totalmente emocionante”.

“Era casi como James Bond, pero no era algo con lo que me sintiera identificado”. De modo que Reeves, alguien muy reputado en la industria gracias a su vinculación a las precuelas de El planeta de los simios, convenció a Warner de confiar en su visión. The Batman nace de sus designios más personales, y ha gustado al estudio lo suficiente como para que empiece el desarrollo de dos spin-offs para HBO Max.

Uno, centrado en la policía de Gotham, está teniendo ciertos problemas para salir adelante, pero otro es una historia sobre el Pingüino que Colin Farrell encarnará en The Batman, y ya está en marcha.

