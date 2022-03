Matt Reeves aclara la identidad de este personaje de ‘The Batman’ (y niega que esté ahí por la secuela)

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BATMAN]

El Gotham que presenta The Batman está lleno de gente. Durante meses el reparto de la ambiciosa película de Matt Reeves no dejó de incorporar nombres atractivos, empezando por Robert Pattinson como Bruce Wayne, y pronto quedó claro que su Batman iba a tener que enfrentarse con todo un desfile de villanos. Aunque cabía la posibilidad de una alianza con Catwoman, también andaban por ahí el Pingüino de Colin Farrell, el Carmine Falcone de John Turturro y, claro, el Enigma de Paul Dano: amenaza principal que concentra la trama de The Batman. A Barry Keoghan, entretanto, no sabíamos bien cómo situarle.

Keoghan se unió a The Batman como un supuesto personaje llamado Stanley Merkel, policía aliado del James Gordon de Jeffrey Wright. No obstante, en los meses previos al estreno quedó claro que esto era un montaje para ocultar la verdadera identidad del actor visto en Eternals o Dunkerque: una identidad que es revelada plenamente cerca del final de The Batman. Matt Reeves ha hablado con Variety sobre qué significa esta escena y cómo concibió la aparición del personaje, alguien absolutamente fundamental en la mitología del murciélago. Y es que sí, Keoghan interpreta al Joker. Un nuevo Joker, que viene dar réplica a Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto o Joaquin Phoenix.

En los minutos finales Enigma es encerrado en Arkham, y descubre que su celda se encuentra al lado de la de otro interno con una risa muy peculiar. “¿Cómo es eso que dicen? Un día estás en lo más alto y al siguiente eres un payaso”, declara Keoghan. La escena recuerda mucho al final de Batman Begins que anticipaba la aparición de Ledger como Joker, y como Reeves ya anda pensando en una secuela de The Batman, es lógico pensar que Keoghan será el villano principal de esta. Pero nada más lejos de la realidad, ha asegurado Reeves tras confirmar quién es el personaje de Keoghan. “Estáis en lo cierto. Es el Joker”.

El director sostiene que la escena con Keoghan no busca tender puentes con ninguna secuela. “No es ningún easter egg. No es una de esas escenas poscréditos de Marvel o DC que adelantan la siguiente película”, insiste. “De hecho no tengo ni idea de cuándo o si le volveremos a ver. Nunca quise decir ‘hey, mira por dónde, aquí está el Joker, le veremos pronto’. Más bien era ‘oye, si crees que los problemas van a desaparecer de Gotham, puedes olvidarlo. Ya están aquí. Y es delicioso’”. La escena por tanto, obedece al propósito fundamental de The Batman de mostrar Gotham como una ciudad enferma, ante la que Bruce Wayne solo puede mostrar impotencia como justiciero.

La importancia de Barry Keoghan

Curiosamente, en los créditos Keoghan no aparece como Joker ni con el “apodo” de Stanley Merkel, sino con un descriptivo “Unseen Arkham Inmate” (Preso Oculto de Arkham). Reeves ha hecho una breve referencia a por qué el papel de Keoghan le fue ocultado al público. “No quería crear ninguna especulación sobre el Joker, así que pensamos, vale, hagamos que sea un policía, y la gente no le dará muchas vueltas”. Pero, más allá del engaño, Reeves era consciente de que esta versión debía aportar algo distintivo a la sucesión de intérpretes que le han dado vida (entre los que encontramos a dos ganadores del Oscar). “Hicimos un gran esfuerzo para distinguirlo de otras películas de Batman, lo necesitábamos. Es algo en lo que pensar. Se le ha tratado muy bien, y muchas veces”.

Por ello, Reeves ideó a este Joker más parecido que nunca al protagonista de la película muda El hombre que ríe, en tanto a alguien cuya sonrisa eterna responde a motivos enfermizos. “Es como el fantasma de la ópera. Tiene una enfermedad congénita por la cual no puede dejar de sonreír y es terrorífico”, explica. Lo más interesante de sus declaraciones reside, sin embargo, en la revelación de que Keoghan aparecía originalmente mucho más tiempo en The Batman, contando con otra escena bien al inicio de la película que Reeves acabó eliminando porque pensaba que no aportaba demasiado a la trama. Esta escena incluía tanto al Joker como al Batman de Pattinson.

“Pensé que Batman se sentiría muy inseguro y querría encontrar alguna forma de entender a Enigma, como en Manhunter o Mindhunter, la idea de hacer un perfil de alguien para poder predecir su próximo movimiento”. Mindhunter, al igual que otro filmes de David Fincher como Zodiac o Seven, es una referencia básica en The Batman, y Reeves quería explotarla con un tenso interrogatorio del justiciero al payaso del crimen. Interrogatorio que comenzaba con Keoghan diciéndole a Batman “ya casi es nuestro aniversario, ¿verdad?”. Lo que indica, en efecto, que estos personajes ya se conocen, y de que de hecho fue Batman quien encerró al Joker en Arkham.

El interrogatorio, por lo demás, no salía bien ya que Joker empezaba a jugar con la mente de su enemigo, dentro de una escena que subrayaba la indefensión del protagonista ante las fuerzas del mal. Reeves ha confirmado que el público podrá ver esta escena eliminada dentro de los contenidos adicionales que se publiquen con The Batman, quizá en su edición para el mercado doméstico. Por lo demás, es un misterio cuándo volveremos a ver a Keoghan como el icónico villano.

