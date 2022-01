'Matrix Resurrections' podría hacer perder a Warner más de 100 millones de dólares

18 años después el retorno de Neo y Trinity podría no haber sido tan esperado, o quizá es que la cuarta película, dirigida en solitario por Lana Wachowski, no ha estado a la altura de lo que esperaban los fans o las nuevas generaciones de espectadores abiertas a adentrarse en el mundo de Matrix.

Matrix Resurrections era también una apuesta fuerte por parte de los estudios Warner Bros, una superproducción en la que se habrían invertido 190 millones de dólares, más gastos de promoción. Tampoco es que estemos en los mejores momentos para los estrenos en cine, pero mientras Spider-Man: No Way Home alcanzaba cifras inimaginables en taquilla, la cuarta entrega de Matrix no lograba arrastrar hasta las salas a la cantidad deseada de espectadores.

En Estados Unidos se estrenó simultáneamente en la plataforma de HBO Max y en cines el 22 de diciembre y ha recaudado hasta el momento 35,8 millones de dólares. Sumando lo que ha ingresado a nivel mundial, la cifra alcanzaría los 140 millones. Unas cifras a todas luces insuficientes para que sea rentable. Teniendo en cuenta, que una vez restado los porcentajes que, por ejemplo, se llevarían los exhibidores o los gastos en marketing, Matrix Resurrections debería recaudar el doble o más de lo que habría costado.

Una de las grandes esperanzas estaba depositada en el gigantesco mercado que ofrece China. Y allí se estrenó el pasado viernes 14 de enero. Sin embargo, la recaudación tampoco ha sido la esperada. Solo ha ingresado 7,5 millones de dólares en su primer fin de semana. Algunos analistas apuntan que en China ha decrecido el interés hacia las superproducciones de Hollywood, también a las copias piratas que circulaban de Matrix Resurrections en el país asiático a raíz de su estreno en HBO Max.

Lo cierto es que con estos datos difícilmente Warner va a dar luz verde a una quinta y sexta entrega (hasta completar una nueva trilogía). Tampoco Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss o la misma Lana Wachowski han hecho hasta ahora ninguna declaración avanzando o esperando que haya más secuelas. El universo cinematográfico de Matrix podría haber terminado aquí, y generando pérdidas por valor de más de 100 millones de dólares, por no decir bastante más, a Warner Bros.

