'Matrix 4' ya tiene título, tráiler y muchas pastillas rojas y azules para Keanu Reeves

Dentro de la CinemaCon de Las Vegas, el evento donde los grandes estudios de Hollywood agasajan a los exhibidores con material inédito de sus futuros estrenos más potentes, ayer le llegó turno a Warner Bros. Pictures para sacar músculo. Y lo hizo con armamento de alto nivel: las primeras imágenes de The Matrix: Resurrections, la nueva secuela de Matrix que ha dirigido Lana Wachowsky.

Warner se juega bastante en su relación con los exhibidores, sobre todo en EE UU, a raíz de la controvertida decisión que tomó a finales de 2020 a causa de la pandemia de covid. Durante 2021, todos sus estrenos están produciéndose de manera simultánea en salas de cine y a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Eso incluye a The Matrix: Resurrections, ya que su fecha de estreno prevista es el próximo 22 de diciembre, pero el estudio confía en que la situación de la pandemia haya mejorado considerablemente gracias a la vacunación y el público optará por la espectacularidad de las grandes pantallas de cine para ver el regreso de Keanu Reeves y Carrie Anne Moss como Neo y Trinity.

Tanto es así, que además de anunciar por primera vez de manera oficial el título de The Matrix: Resurrection, también brindó a los asistentes a la CinemaCon con la proyección del primer tráiler del filme que ha dirigido Lana Wachowsky en solitario, esta vez sin su hermana Lilly. No se sabe cuándo se lanzará online este avance (hacerlo coincidir con el estreno en cines de Dune no suena como una mala idea), pero sí disponemos de descripciones de lo que se ve en él.

El tráiler comienza con Keanu Reeves como Neo viviendo en una versión futurista de San Francisco. Está hablando con su psicólogo, interpretado por Neil Patrick Harris, a quien Neo pregunta si está loco. "Aquí no usamos esa palabra", le contesta Harris. Parece que Neo está atrapado en una simulación, igual que al inicio de la película original de 1999.

No solo eso, sino que quizás no recuerda nada de lo ocurrido desde entonces. Neo se encuentra con Trinity en una cafetería. "¿Nos conocemos?", le pregunta al personaje de Carrie Anne Moss. Después empieza a sonar White Rabbit, de los Jefferson Airplane, mientras un montón de pastillas azules se desparraman por el plano.

"Es hora de volar", le dice a Neo quien parece una versión joven de Morfeo –el personaje interpretado por Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)– mientras le da una pastilla roja. A continuación, el consabido montaje rápido de escenas de acción, piruetas imposibles en el aire y golpes de artes marciales dan paso al título de la película y dan por concluido el teaser.

Habrá que esperar a futuros avances para saber qué papel juegan en el universo Matrix las incorporaciones de Christina Ricci, Priyanka Chopra, Jessica Henwick o Jonathan Groff al reparto. A no ser, por supuesto, que Wachowky mantenga la incógnita hasta el 22 de diciembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.