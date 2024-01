El duelo personal de Matías Recalt, Roberto Canessa en 'La sociedad de la nieve': "Fallece mi padre en pleno proceso de casting"

Aunque la confirmación sería oficial tres años más tarde, fue en las montañas donde Roberto Canessa se licenció en Medicina. Para entonces, sólo había estudiado un par de semestres, pero fueron suficientes para que el, a la postre, prestigioso cardiólogo uruguayo asistiese a sus compañeros como un veterano. Esta hazaña es también recogida por la representante de España en los Oscar, La sociedad de la nieve.

En la película, Matías Recalt es el encargado de dar vida a Canessa. Recalt tenía 19 cuando comenzó subió al vuelo 751 de la Fuerza Aérea de Uruguay tripulado por Bayona, los mismos que Canessa durante la Tragedia de los Andes. Pero este no es el único punto de contacto entre el cardiólogo y el intérprete que lo encarna, nominado al Goya como mejor actor revelación y también, en la misma categoría, candidato al galardón del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Roberto Canessa, con bata blanca, tras Matías Recalt en 'La sociedad de la nieve' Cinemanía

La tragedia personal de Recalt

Como contó en una entrevista para Eldiario.es, mediada por Javier Bardem, Matías Recalt recibió la noticia de que su padre había fallecido mientras estaba inmerso en el proceso de selección para La sociedad de la nieve. “Tuve que ponerme una especie de escudo para protegerme”, explicó Recalt. Sin embargo, el escudo se volvió poroso cuando comenzó el rodaje. La tragedia de los Andes reavivaba su duelo, su propia tragedia personal. Y fue su personaje quien lo salvó.

“Canessa me dijo ‘yo en la montaña nunca me quebré, nunca lloré ni me dejé atravesar por los pensamiento’, y esto fue algo que me costó comprender”, dijo Ricalt. Él, como actor, se mostraba invulnerable a las muertes de sus compañeros, era incapaz de conmoverse con la trama, puesto que seguía parapetado tras su “escudo”. “Bayona me retó en dos ocasiones, como buen director que es, y me dijo “despierta, que estamos rodando una película”. “Pero tú eras muy Canessa”, intervino Bayona, “porque no me hacías ningún caso”.

Ese “ser muy Canessa” vino en auxilio de Recalt, ya que su frialdad en la película, aunque no alcanzada a través de un proceso de composición sino como consecuencia de su duelo, venía respaldada por el propio Canessa, que se comportó en la montaña de igual forma: como dijo Recalt, “no se quebró” y evitaba pensar, durante las noches, en sus padres o en si saldría con vida de la montaña. Recalt, a través de una tragedia íntima, se reunió con su alter-ego en el notorio Valle de las lágrimas.

